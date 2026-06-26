Eltűnt egy zsiráf Texasban, és két hete nem találják

Gracie, a hároméves zsiráf már csaknem két hete nincs meg, miután megszökött a texasi Hill Country térségében található Cedar Hollow Ranch rezervátumából – írja a Phys.org. A távoli birtok San Antoniótól mintegy 160 kilométerre nyugatra található, s úgy tűnik, Gracie a rezervátum egy olyan részére tévedt, amelyet a többi zsiráf korábban mindig elkerült.

Helikoptereket is bevetettek a kereséshez, 5000 dolláros nyomravezetői díjat ajánlottak fel, és jött is néhány kósza bejelentés Gracie lehetséges tartózkodási helyéről. A nagyjából fa magasságú zsiráfot azonban mégsem sikerült megtalálni. Nagyjából 3000 hektárnyi területet kutattak át, eddig eredménytelenül.

„Felmehetett a domboldalra táplálkozni, egy olyan sziklás területre, ahová más zsiráfok korábban még sose merészkedtek. Amikor pedig lejött onnan, a kapu rossz oldalán kötött ki. Sűrű erdős területen tartózkodhat” - tűnődik a birtok gazdája, Vic Jones.

A texasi Real megyében, Hill Country térségében található az Egyesült Államok egyik legnagyobb egzotikus, fogságban tartott állatállománya, minthogy a térség enyhe éghajlata és változatos domborzata sok afrikai állat számára biztosít megfelelő élőhelyet.

A ranch a ritkán lakott területen található, és noha kicsi az esélye annak, hogy Gracie emberekkel találkozzon, a környék mintegy 2700 lakosát arra kérik, tartsák nyitva a szemüket az eltűnt zsiráf miatt. A lap a helyi seriffet idézi, aki hosszan sorolta azokat az állatokat, amelyek az évek során eltűntek – különösen áradások után. „Tűntek már el gnúk, vízibivalyok, majmok és zebrák is, néha sikerül megtalálni őket, néha nem” - mondja a seriff, hozzátléve, zsiráffal még nem volt dolguk.



Bár Texas középső része nem a zsiráfok természetes élőhelye, Gracie bőven találhat olyanfajta növényzetet, amellyel táplálkozhat. A környék többi állata pedig nem jelent különösebb veszélyt a számára.

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