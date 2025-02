Máshogy működik a zsiráfok bele, mint eddig hittük

Az Uppsalai Egyetem és a Brown Egyetem kutatói három eltérő zsiráffajt vizsgáltak Kenyában: az itt gyűjtött székletminták elemzése alapján arra próbáltak rájönni, hogy milyen különbségek vagy eltérések lehetnek az állatok mikrobiomjában.

Elin Videvall, a kutatás eredményeit publikáló tanulmány vezető szerzője szerint eredetileg arra számítottak, hogy a hasonló táplálkozású zsiráfok mikrobiomja is hasonlít majd egymáshoz, de a vizsgálatok nem ezt igazolták. Mint kiderült, a recés (Giraffa reticulata), a maszáj (Giraffa tippelkirschi) zsiráf, illetve a zsiráf (Giraffa camelopardalis) mikrobiomja akkor is eltér egymástól, ha ugyanazt eszik, sőt, akkor is, ha az egy fajhoz tartozó egyedek teljesen mással táplálkoznak.

photo_camera Recés zsiráf táplálkozás közben Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Vindevall szerint ez azt is jelenti, hogy az állatok mikrobiomját valami olyan evolúciós folyamat határozza meg, amire eddig még nem sikerült fény deríteni.

Kiderült, mi van étlapon

A három zsiráffaj általában másként is táplálkozik, de ez nagyban függ attól, hogy milyen élelmet találnak maguknak, így egy fajon belül is jelentősen eltér egymástól a különböző populációk étrendje. Ennek ellenére a mikrobiomjuk nem sokban különbözik egymástól. Meglepő eredmény, hogy a legnagyobb eltérést a mikrobiomban a recés zsiráf és a zsiráf között figyelték meg, pedig ezek állnak a legközelebbi rokonságban egymással.

A kutatás nem csak a zsiráfokról, hanem az étrendjükről is sokat elárult, ez pedig még hasznosnak bizonyulhat a fajok megőrzésében is. Az is kiderült, hogy az egyes fajok nem ragaszkodnak szigorúan a bevett étrendjükhöz, ami a megőrzésük szempontjából mindenképpen jobb hír, mintha válogatósak lennének.

A kutatók azt remélik, hogy az eredményeik rávilágítanak majd az egyes élőhelyek és az itt található növények fontosságára, illetve elősegítik majd a további kutatásokat is. A kutatás persze a zsiráfokon is túlmutat: ha a zsiráfoknál az étkezés ilyen kevéssé befolyásolja a mikrobiom összetételét, elképzelhető, hogy más fajok esetében is hasonló a helyzet.