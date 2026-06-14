Jó-e a kutyának, ha ágyban alszik?

A túlsúlyos kutyák élete akár két évvel rövidebb lehet, mint egészséges társaiké – hívta fel a figyelmet a Qubit AMA legújabb részében Kubinyi Enikő etológus. Az ELTE Etológia Tanszékének vezetője 1994 óta foglalkozik kutyakutatásokkal, nevelt már kézről farkast, és számos, világszinten is elismert kutatási eredményt publikált az elmúlt 30 évben.

Kutatócsoportjával mostanában elsősorban a kutyák és az emberek közötti kapcsolatot vizsgálja. Az UNESCO-díjas etológus ugyanakkor nemcsak a kutyák viselkedésével, hanem az egészségükkel is kiemelten foglalkozik, a társállattartást pedig egyaránt vizsgálja az ember és a kutya kényelme szempontjából is. Olvasóink változatos kérdéseire részletesen válaszolt, így a kutyák tudatosságáról vagy a halállal kapcsolatos gondolataikról is .

Ezek mellett szó esett arról is, hogy

mennyire reprezentatívak a mai kutyakutatások;

felismerik-e a kutyák a gazdáikat a képernyőn;

melyek a kutyák legemberibb tulajdonságai;

minek tekinti az kutya az embert;

vagy hogy rá lehet-e venni a környék kutyáit, hogy ne ugassák meg a járókelőket.

A videó nem sokkal azelőtt készült, hogy Kubinyi Enikőt a Tudományos és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává nevezték ki (pdf). A Qubiten megjelent írásait ezen az oldalon lehet elolvasni, a kutatásairól készült cikkek és podcastek itt találhatók.

Ha tetszett a videó, iratkozz fel a YouTube-csatornánkra! A Qubit AMA korábbi részeiben Szabó Norton csillagász, Oross Krisztián régész, Keszthelyi Gabriella matematikus, Kun Ádám evolúcióbiológus, legutóbb pedig Kende Anna szociálpszichológus volt a vendégünk. Ezeket ebben a lejátszási listában lehet megnézni: