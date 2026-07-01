A mostani hőség is jelzi, hogy Európa éghajlata 1980 óta sajátos utat követ

Európa a leggyorsabban melegedő kontinens: kétszer olyan gyorsan forrósodik, mint a globális átlag. Egyes éghajlatkutatók úgy vélik, hogy Európa éghajlata az 1980-as években sajátos pályára állt – írta június végén a Nature hírportálja, miután a Nyugat-Európa fölötti hőkupola történelmi hőségrekordokat döntött meg.

„Különösen 1980 óta rendkívül meredeken emelkedik a hőmérséklet Európában – mondta a hírportálnak Zeke Hausfather amerikai éghajlatkutató – Ez teljesen egyértelműen kiolvasható az adatokból”.

Ezzel egyidőben Európa egyre többször szenved el az idén júniusihoz hasonló hőséghullámokat, amik kutatások szerint az 1990-es évek eleje óta az év korábbi szakaszában kezdődnek és hosszabb ideig tartanak.

Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense Fotó: C3S/ECMWF

„Azok az időjárási viszonyok, amik korábban augusztusra voltak jellemzőek, ma már júliusban, júniusban, sőt egyes esetekben májusban is megjelennek – mondta Erich Fischer, a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) éghajlatkutatója. – A nyár hosszabbá vált, és az emberek egyre hosszabb ideig vannak kitéve a hőségnek”.

Az áprilisban kiadott 2025-ös európai éghajlati állapotjelentés (ESOTC) szerint Európa hőmérséklete évtizedenként 0,56 Celsius-fokkal melegszik az 1990-es évek közepe óta. Ennél csak az északi sarkvidék melegszik gyorsabban, évtizedenként 0,75 fokkal.

Ezzel az európai átlaghőmérséklet növekedése már 2,5 fok körül jár az iparosodást megelőzőhöz képest, miközben a felmelegedés mértéke globális szinten 1,4 fokon áll.