A mostani hőség is jelzi, hogy Európa éghajlata 1980 óta sajátos utat követ
Európa a leggyorsabban melegedő kontinens: kétszer olyan gyorsan forrósodik, mint a globális átlag. Egyes éghajlatkutatók úgy vélik, hogy Európa éghajlata az 1980-as években sajátos pályára állt – írta június végén a Nature hírportálja, miután a Nyugat-Európa fölötti hőkupola történelmi hőségrekordokat döntött meg.
„Különösen 1980 óta rendkívül meredeken emelkedik a hőmérséklet Európában – mondta a hírportálnak Zeke Hausfather amerikai éghajlatkutató – Ez teljesen egyértelműen kiolvasható az adatokból”.
Ezzel egyidőben Európa egyre többször szenved el az idén júniusihoz hasonló hőséghullámokat, amik kutatások szerint az 1990-es évek eleje óta az év korábbi szakaszában kezdődnek és hosszabb ideig tartanak.
„Azok az időjárási viszonyok, amik korábban augusztusra voltak jellemzőek, ma már júliusban, júniusban, sőt egyes esetekben májusban is megjelennek – mondta Erich Fischer, a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) éghajlatkutatója. – A nyár hosszabbá vált, és az emberek egyre hosszabb ideig vannak kitéve a hőségnek”.
Az áprilisban kiadott 2025-ös európai éghajlati állapotjelentés (ESOTC) szerint Európa hőmérséklete évtizedenként 0,56 Celsius-fokkal melegszik az 1990-es évek közepe óta. Ennél csak az északi sarkvidék melegszik gyorsabban, évtizedenként 0,75 fokkal.
Ezzel az európai átlaghőmérséklet növekedése már 2,5 fok körül jár az iparosodást megelőzőhöz képest, miközben a felmelegedés mértéke globális szinten 1,4 fokon áll.