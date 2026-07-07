A 2022-esnél is durvább aszállyal fenyeget a tartós csapadékhiány

„Bár hivatalos hektárkimutatás még nincs, a HungaroMet legfrissebb aszálytérképei, az Agrárminisztérium intézkedései és szakmai becslések alapján már jól látszik a katasztrófa nagyságrendje: 2026 júliusának elején 3,5–4,5 millió hektár mezőgazdasági területet érinthet valamilyen mértékű aszály, ebből akár 2,5–3,5 millió hektáron már nagyfokú vagy súlyos vízhiány alakult ki” – olvasható az Agrárágazat szakportálon közzé tett gyorselemzésében.

Az agrármeteorológiai adatok alapján talaj felső egy méteres rétegében több térségben 100–125 milliméter víz hiányzik. A legsúlyosabban érintett térségek: a Dél-Alföld, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve a Hajdúság déli része és a Mezőföld jelentős területei. Bár a délnyugati országrészben júniusban előfordultak záporok, ezek csak átmeneti enyhülést hoztak, a mélyebb talajrétegek vízkészlete továbbra sem töltődött fel.

A HungaroMet 2026. július 5-én kiadott aszálytérképe Fotó: HungaroMet

A szakportál szerint a jelenlegi helyzetet egyre több szakember hasonlítja a GDP 3 százalékát elégető 2022-es történelmi aszályhoz. Akkor 1,45 millió hektáron jelentettek agrárkárt, és a kukoricatermés történelmi mélypontra zuhant. „Az elmúlt évek kárral érintett mezőgazdasági területei jól mutatják, milyen rendkívüli volt a 2022-es év. Míg 2021-ben »csak« 360 ezer hektárra jelentettek aszálykárt, 2022-ben majdnem 1,5 millióra. A 2023-as évet már visszasírjuk: csak 105 ezer hektárt érintett a szárazság, 2024-ben és 2025-ben egyaránt 260 ezer hektárra kértek kárenyhítést. Bár országos átlagban 2026 egyelőre nem minden mutatóban érte el a 2022-es rekordot, több alföldi térségben már most hasonló állapotokról számolnak be a gazdálkodók” – írja az Agrárágazat.

A szakportál szerint sovány vigasz, hogy a következő napokban mérsékelten meleg, változó nedvességtartalmú levegő érkezik a Kárpát-medencébe, az országban így elszórtan várhatók záporok, zivatarok. Ám ezekből csak kisebb körzetekben várható 10 millimétert meghaladó csapadék. Így az aszály egyre nagyobb terültre terjed majd ki.