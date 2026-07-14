Rekordot dönthet az országszerte egyre aggasztóbb mértékű aszály

„Az elmúlt napok jellemzően gyenge záporai, zivatarai nem enyhítették a csapadékhiányt. Az aszályhelyzet tovább romlott, a vegetáció állapota sokfelé rosszabb, mint 2022-ben, a történelminek nevezett nyári aszály évében volt a nyár közepén” – olvasható a HungaroMet július 13-án kiadott agrometeorológiai elemzésében.

Az állami meteorológiai szolgálat adatai szerint az elmúlt 30 nap csapadékösszege 5 és 25 milliméter között alakult, és csak foltokban haladta meg az 50 millimétert. Ez az ország túlnyomó részén mindössze fele-harmada a sokéves átlagnak.

Fotó: HungaroMet

Április közepe óta a fél országban összesen sem esett 100 milliméter, a kiterjedt és halmozódó csapadékhiány átlagosan 50 milliméter körüli, de van ahol már elérte a 120 millimétert.

Fotó: HungaroMet

A talaj országszerte rendkívül száraz, a felső egy méteres rétegből nagy területen hiányzik 120-160 mm nedvesség a telítettséghez képest. Csupán a délnyugati és az északkeleti országrészekben az intenzívebb záporok által érintett foltokban találhatók nedvesebb felszíni és felszínközeli rétegek.

Fotó: HungaroMet

Az előrejelzések szerint legfeljebb a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok, szerdán pedig az Alföldön is lehet némi csapadék, de csak elszórtan, csekélyebb csapadékmennyiséggel. Így az ország nagy részén tovább fokozódik az aszály.

Forrás: HungaroMet

Forrás: HungaroMet

Némi bizakodásra adhat okot, hogy a hétvégén egy frontrendszer érkezhet a Kárpát-medence térségébe, a HungaroMet számításai szerint ezzel némileg megnő a csapadékhajlam.

Mérvadó szakmai helyzetértékelések szerint 3,5–4,5 millió hektár mezőgazdasági területet érinthet tartós szárazság, ebből 2026 júliusának elején 2,5–3,5 millió hektáron már nagyfokú vagy súlyos vízhiány alakult ki.

Megírtuk, hogy az évről évre súlyosabb aszályok legfeljebb a szavak szintjén érték el az Orbán-kormányok ingerküszöbét, de még a Tisza-kabinet sem váltott paradigmát a vízgazdálkodásban.