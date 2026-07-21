Lenyűgöző felvételeket készített a Marsról a nemesfémekben gazdag aszteroida felé tartó űrszonda

A NASA Psyche szondája, amely a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövben keringő azonos nevű, nemesfémekben is gazdag aszteroida felé tart, 2026. május 15-én haladt el a Mars mellett, hogy a bolygó gravitációját felhasználva gyorsuljon és módosítsa a pályáját. Bár a szonda várhatóan csak 2029-ben ér el a céljához, a köztes események is tudnak érdekességekkel szolgálni: a mostani elhaladás például lehetőséget adott a csapatnak, hogy egy valódi égitestre irányítsák a szonda műszereit, és megvizsgálják, hogyan teljesítenek.

A NASA Psyche szondája által 2026. május 15-én, a Mars melletti elhaladás során készített felvétel, a szonda multispektrális kamerájának négy képéből összeállított, színezett mozaik Forrás: NASA/JPL-Caltech/ASU

Az amerikai űrügynökség most közzé is tett egy sor lenyűgöző felvételt, valamint egy time-lapse videót, amelyet egy hónapnyi közeledési, elhaladási és távolodási képsorozatból állítottak össze, így új nézőpontot tudtak mutatni egy olyan bolygóról, amelyet különböző keringőegységek és felszíni marsjárók évtizedek óta részletesen tanulmányoznak.

Mivel a Psyche meglehetősen meredek szögben közeledett a bolygóhoz, a Mars eleinte vékony, izzó sarlóként jelent meg a képeken. A legközelebbi megközelítéskor a szonda két kamerája már éles részleteket rögzített a bolygó felszínéről, így például a déli pólus fényes jégsapkája és a hatalmas, kettős gyűrűjű Huygens-kráter is feltűnik a színezett time-lapse videóban. A kamerák ahhoz is elég élesek voltak, hogy nagy távolságból rögzítsék a Mars apró holdjait, a Phobost és a Deimost is – ez volt a főpróbája annak a módszernek, amellyel később a Psyche aszteroida esetleges kisebb holdjait fürkészik majd.

A három év múlva révbe érő Psyche-küldetés főpróbájának tekinthető elhaladás során minden műszernek bizonyítania kellett, hogy nemcsak a világűr ürességében, hanem egy valódi égitest vizsgálatánál is képes jól teljesíteni, és a NASA szerint mindegyik meg is felelt a várakozásoknak. A szonda magnetométere például első alkalommal rögzítette egy égitest mágneses jelét: azt a bow shock nevű lökéshullámot érzékelte, ahol a napszél a Mars mágneses terébe ütközik. A Psyche a pontosan végrehajtott elhaladás után visszatért a tervezett pályájára, és az ősz folyamán ismét megkezdi az egyenletes gyorsítást a kisbolygóöv felé.

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