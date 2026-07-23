Ilyet még nem láttál: egy kardszárnyú delfin úgy belerontott egy halba, hogy az felrobbant

Olyan gyorsan rontott bele egy kardszárnyú delfin egy holdhalba, hogy a hal szó szerint felrobbant. Katy Ayres, a Beneath the Waves óceánvédelmi szervezet munkatársa 2024 júliusában a Kaliforniai-öbölben örökítette meg azt a rendkívüli pillanatot, amiről most tették közzé a felvételt egy, az orka viselkedését vizsgáló tanulmánnyal együtt.

A New Scientist cikke szerint a videón rögzített viselkedés segíthet a fiatal kardszárnyú delfineknek a táplálkozásban, mivel sok apró darabra szakítja a zsákmányt. De eközben az orkák látszólag élvezik is, hogy játszhatnak az élelmükkel. A holdhalfélékhez tartozó Masturus lanceolatus a világ egyik legnagyobb csontos halának számít, tömege elérheti a 2 tonnát is.

A videón az látható, ahogy egy kifejlett nőstény orka tartja a már halott halat, majd közvetlenül azelőtt elengedi, hogy egy kifejlett hím nagy sebességgel nekiütközik. Az ütközés hatására a holdhal darabokra szakad, a felvételt készítő Ayres jól hallható megdöbbenésére:

„Kutatóként az ilyen pillanatok hihetetlenül izgalmasak, mert ráébredsz, hogy olyasmit figyelsz meg, amit korábban talán még sosem dokumentáltak ilyen részletességgel” – nyilatkozta Ayres a LiveScience-nek, hozzátéve, hogy sosem látott még ehhez foghatót. Az orkák által mutatott viselkedés ugyanakkor nem volt egyedi, mert egy évvel később, Héctor Franz búvár egy hasonló esetet filmezett le.

„Ez egy vadászati technika, aminek része a játék is – mondta a New Scientistnek Erick Higuera mexikói tengerbiológus. – Nagy adag adrenalin és számos más hormon áramlik ilyenkor a szervezetükben, így természetesen valamiféle izgalmat is érezhetnek”.