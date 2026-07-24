Egérkísérletek mutatják meg, hogyan működik az embereknél a viszketés mechanizmusa

A viszketés érzése olyanfajta figyelmeztetés, amely valamilyen idegen elem jelenlétét jelzi a bőrünkön – legyen ez akár por, szennyeződés, száraz bőrdarabkák, rovatcsípések megjelenése. Egy új, egereken végzett kutatás szerint, amelynek eredményeit a Neuron folyóirat közölte, ennek a védelmező reakciónak saját érzékelő mechanizmusa lehet, ami a piheszerű (vellus) szőrszálaknál kezdődik.

Ezek a szőrszálak az egereknél legsűrűbben a fülek mögött és a hátsó végtagokon nőnek, az embereknél azonban szinte a teljes testfelületen előfordulnak. Fontos szerepet játszanak a testhőmérséklet szabályozásában, de úgy tűnik, bizonyos érintések érzékelésében is részt vesznek, különösen azokban, amelyek a viszketési ingert váltják ki.

A kutatók abból indultak ki, hogy a szőrszálak mozgása által kiváltott viszketést eddig alig vizsgálták. „Például az állon található vellus szőrszálak enyhe rezgése – a homlokkal az arccal vagy a karokkal ellentétben – intenzív viszketést vált ki” – írják tanulmányukban, amelyet a Science Alert ismertet. „Ez arra utal, hogy léteznek olyan speciális szőrszerkezetek és érzőidegek, amelyek kifejezetten a mechanikai eredetű viszketés érzékelésére szolgálnak.”

A folyamat pontosabb megértése érdekében a kutatók a klinikai kutatásokban széleskörűen használt egereken végeztek vizsgálatokat. Azt találták, hogy a vellus szőrszálak mindegyike egy speciális, gyors ingerületvezetésű érzőidegsejthez kapcsolódik. Ezek a sejtek már a szőrszálak egészen enyhe elmozdulását is viszketésként továbbítják az agy felé. Azoknál az egereknél, amelyeknél bizonyos területeken krónikus bőrgyulladás alakult ki, ezek az idegsejtek rendkívül aktívvá váltak. Amikor a kutatók kikapcsolták azon géneket, amelyek ezt a speciális érzőidegsejt-típust aktiválják, az egerek a gyulladást már nem érzékelték viszketésként.

Ha pontosan megértjük, miként működik ez a fajta reakció az egerekben, és mi a hasonlóság az emberi szőrszálak által közvetített viszketési reflexekkel, az azt jelentheti, hogy az egerek ideális kísérleti modellek lehetnek olyan panaszok kezeléséhez is, mint a rovarcsípés okozta viszketés, vagy az ekcéma kiváltotta bőrirritáció.

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