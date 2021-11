Cápával vakartatják magukat a viszkető halacskák

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A cápabőrnek számos különleges tulajdonsága van: sajátos elrendezésének köszönhetően csökkenti a turbulenciát, ezzel könnyítve az állatok siklását a vízben. A cápák bőrét W alakú, csúcsukkal az állat orra felé mutató pikkelyek borítják, de úgy tűnik, hogy magukon a ragadozókon és az olimpiai úszókon kívül, akik számára ez alapján fejlesztett speciális úszódresszt a brit sportszergyártó, a Speedo, más haszonélvezői is vannak: a viszketős halak.

A Miami Egyetem két tengerbiológusa, Lacey Williams és Alexandra Anstett azt figyelte meg, hogy a nagy fehér cápához (Carcharodon carcharias) meglepően sok kisebb hal törleszkedik. A viselkedés nem fajspecifikus, több kisebb állatnál is megfigyelték, és a mostani felvételek tanúsága szerint viszonylag elterjedtnek számít. A vakaródzó halak között akadtak csíkos sügérek (Morone saxatillis) és sárgafarkú fattyúmakrélák is (Seriola lalandi), ezek az állatok hol egyedül, hol csoportosan keresték fel a cápákat.

Williams és Anstett 7 hét leforgása alatt 25 ilyen esetet figyelt meg Dél-Afrikában, a Plettenberg-öbölben, majd az Egyesült Államokban további szakirodalmi adatokkal egészítették ki a gyűjtést. Összesen 47 olyan esetet találtak, ahol cápákkal vakartatták magukat a halak (a vakarók között voltak nagy fehér cápák és óriáscápák is).

Az ideális vakaróhely

Az is kiderült, hogy nem mindegy, hol dörzsölődik hozzá a hal a cápához: egy kivételével az összes esetben a farok környékét részesítették előnyben. A kutatók szerint ennek egyrészt az lehet az oka, hogy ez van a legmesszebb a cápa szájától, de nem zárják ki azt sem, hogy itt elég érdes a ragadozó bőre ahhoz, hogy kielégítő élményt nyújtson a halaknak. Az élmény persze még nem minden: valószínű, hogy az állatok így próbálnak megszabadulni a parazitáktól.

Yannis Papastamatiou, a Floridai Egyetem tengerbiológusa szerint is a paraziták elpusztításában lehet szerepe a dolognak, és ő maga is két hasonló esetről számolt be egy 2007-ben megjelent tanulmányában. A mostani felfedezés jelentőségét az adja, hogy számos élőhelyről gyűjtöttek adatokat, ami azt is jelenti, hogy valószínűleg széles körben elterjedt viselkedésről van szó.

A cápák nem fogadják valami lelkesen a halak közeledését: a vizsgált esetek 38 százalékában megpróbálták elkerülni, hogy hozzájuk dörgölőzzenek. Az még nem világos, hogy ezzel a paraziták átvételét próbálják meg elkerülni, vagy egész egyszerűen csak utálják, ha halak törleszkednek hozzájuk, de ha az előbbiről van szó, könnyen lehet, hogy a cápák emiatt terjeszthetik is a különböző kórokozókat a különböző ökoszisztémák között.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: