Jelentősen növeli a kannabisz terméshozamát egy kaliforniai fejlesztésű akusztikai termesztési módszer

Egy precíziós mezőgazdálkodással foglalkozó kaliforniai startup speciálisan tervezett hangmintákat alkotott a növények növekedésének „programozására” – írja a New Scientist. A jelenleg még a szabadalmaztatási procedúra alatt álló Bioakusztikus Termesztési és Kommunikációs Protokoll (angol betűszóval: BCCP) állítólag géntechnológiai és/vagy műtrágyás beavatkozás nélkül tereli a haszonnövények tulajdonságait a magasabb terméshozamok irányába. Az egyelőre csak a ResearchGate preprint szerveren publikált tanulmányban ismertetett technológia a kevéssé kutatott, sok tekintetben ismeretlen növényi érzékelés mechanizmusait használja ki, legalábbis a kaliforniai Haivya szakembereinek állítása szerint.

A Monica Gagliano és Stefano Mancuso ausztráliai, illetve olaszországi növény-neurobiológusok által 2012-ben elindított bioakusztikai kutatások az evolúció logikája mentén keresik a lehetséges válaszokat. A világelithez sorolt egyetemek élettudományi tanszékein folytatott interdiszciplináris vizsgálatok mostanra egyértelművé tették, hogy a növények igenis reagálnak a nekik fontos hangokra, még ha nem is úgy, mint az ember.

A kaliforniai startup erre alapozva olyan 80 decibel alatt tartományban sugárzandó hangkoktélokat, akusztikai tápokat állított össze, amelyekkel saját állításuk szerint jelentős eredményeket értek el üvegházi körülmények között. Az idézett tanulmány hét fajjal, köztük paprikával, szójával és a botanikai szakirodalomban Cannabis sativa var. indica, illetve Cannabis sativa ssp. indica néven lajstromozott, de világszerte marihuánaként (feldolgozva hasisként) fogyasztott nemesített indiai kenderrel végzett kísérletek eredményeit ismerteti.

A genetikailag egységes alanyokat két különböző BCCP szerint kezelték a csírázástól a betakarításig. Az eredmény mindkét esetben a kezeletlen (hagyományosan nevelt) kontrollcsoportnál nagyobb (42, illetve 59 százalékos) hozamnövekedést mutatott, miközben felgyorsult a növekedés és csökkent az ehhez felhasznált víz mennyisége. A New Scientist-nek nyilatkozó startup-alapító szerint kannabisznövényeken végzett harmadik fél által végzett kísérlet azt is megállapította, hogy a BCCP alkalmazás 90 százalékkal növelte a hasznosítható biomasszát, miközben a növények 34 százalékkal kevesebb vizet használtak fel.

Hangkoktéllal turbósított kenderpalánták a Haivya honlapján Fotó: Haivya

Bár a cégalapító biztos abban, hogy a növények akusztikai érzékelés végső soron ugyanarra a srófra jár, mint az állatoké, vagyis a fizikai rezgésekre megváltozó sejten belüli, illetve sejtközi iontranszport indít be élettani válaszreakciókat generáló biokémiai folyamatokat. A New Scientist által megkérdezett független kutatók ugyanakkor felhívják a figyelmet az általunk idézett jelentős ismerethiányra, valamint arra, hogy a kísérletekben kimutatott eredmények hátterében akár az is lehet, hogy az akusztikus jel nem közvetlenül a növényben, hanem a talajban indít be a terméshozamban és a növekedésben manifesztálódó pozitív folyamatokat.