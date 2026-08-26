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A szülőket támogató csoportok felére csökkentették a gyermekek elleni erőszakot Ukrajnában

Vajna Tamás
augusztus 26.
tudomány

Az Oxfordi Egyetem által vezetett vizsgálat szerint azok az ukrán szülők, akik csatlakoztak az angolul Hope Groups (Reménycsoportok) néven említett programhoz, arról számoltak be, hogy a gyermekek elleni erőszak a felére csökkent, és kevesebb mint feleannyi depressziós és szorongásos tünetet tapasztaltak, mint azok a szülők, akik nem vettek részt a programban.

A The Lancet Regional Health—Europe folyóiratban megjelent tanulmányban publikált – ukrán partnerszervezetek, a World Without Orphans és a World Relief bevonásával végzett – kutatás alapját egy 510 szülő és gondozó bevonásával végzett randomizált, kontrollált vizsgálat szolgáltatta. A Phys.org portál ismertetője szerint ez az első olyan publikációk egyike, amelyben azt vizsgálták, működhet-e és milyen hatékonysággal csoportalapú szülői erőszak-megelőzési program aktív háborús konfliktus idején.

Sydney Tucker, az Oxfordi Egyetem Szociálpolitikai és Intervenciós Tanszékének munkatársa szerint vizsgálatukat az a közhelyszerű állítás indokolta, hogy egy még zajló háborús konfliktusban nincs lehetőség efféle bevatkozásra, ám „ha megvárjuk a háború végét, akkor elszalasztjuk a kulcsfontosságú cselekvés lehetőségét”.

Ukrajna 2022-es teljes körű orosz inváziója után indított 12 alkalmas reménycsoport-program teljes egészében ukrán innováció, nem adaptáció, hanem a valós ukrajnai helyzetre reagáló szülői csoportterápia. Az öt-hét fős csoportok ott ültek ahol csak lehetséges volt: menhelyeken, közösségi házakban, templomokban, vagy magánházakban, a foglalkozásokat nemritkán Telegramon-csatornákon tartották meg. Olha Ruina, a tanulmány társszerzője, az ungvári Nehemiah (Громадська організація "Неємія") munkatársa szerint a reménycsoportok résztvevői hosszú idő után először tapasztalhatták meg a biztonságot, a bizalmat és a reményt.

A várólistán lévő szülőkhöz képest a programban részt vevő szülők a 12. alkalom után

  • 52,7 százalékkal kevesebb gyerekek elleni fizikai vagy érzelmi erőszakot tapasztaltak;
  • 57,4 százalékkal kevesebb depressziós vagy/és szorongásos tünetről számoltak be a felnőttek (szülők és gondozók) körében.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy 33,1 százalékkal nőtt a szülők védelmezői gyakorlata miközben a gyereknél 56 százalékkal csökkent a viselkedési problémák aránya, bónuszként pedig a kontrollcsoporthoz képest 68 százalékkal volt magasabb náluk a nők elleni erőszak megelőzésére irányuló viselkedés.

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