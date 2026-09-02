Jeff Bezossal építteti ki a NASA az új marsi kommunikációs hálózatát

Jeff Bezos űrcégével építteti ki az amerikai űrügynökség új marsi kommunikációs hálózatát – közölte kedden a NASA.

A Blue Originnek a maximum 700 millió dolláros (224 milliárd forint) értékű szerződés fejében egy Marsi Telekommunikációs Keringőegységet (MTO) kell a NASA-nak 2028 végéig leszállítania. A cég Blue Ring platformjára épülő, elektromos és kémiai hajtóművekkel felszerelt űreszköz szélessávú rádiókapcsolatot biztosít majd a Föld és a Mars között.

A Blue Origin Marsi Telekommunikációs Keringőegysége (MTO) egy művészi illusztráción Illusztráció: Blue Origin

Az űreszköz kommunikációs rendszerével várhatóan távoli Mars körüli pályájáról egyszerre több leszállóegységgel is képes lesz kapcsolatot tartani. Emellett kis méretű műholdakat is alacsony Mars körüli pályára állít, amik átjátszóállomásokként funkcionálnak majd az olyan meglévő szondáknak, mint a Curiosity és a Perseverance marsjárók.

Egy új, kommunikációs feladatokat ellátó marsi keringőegységre különösen nagy szüksége van most a NASA-nak, miután tavaly decemberben elvesztették a kapcsolatot a MAVEN űrszondával. A MAVEN ugyanis kulcsszerepet játszott a felszínen dolgozó két marsjáró adatainak Földre történő továbbításában. Ezt a feladatot azóta a NASA két másik, öregedő keringőegysége, a Mars Odyssey és a Mars Reconnaissance Orbiter, valamint az európai űrügynökség Trace Gas Orbiter keringőegysége vett át tőle.

A NASA szerint az új marsi kommunikációs hálózat 2030-ban állhat üzembe, és átjátszóállomásként funkcionál majd a jelenlegi és jövőbeli robotszondás és emberes marsi küldetéseknek.