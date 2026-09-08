A távol-keleti országok diákjai taroltak a PISA-teszten, a magyarok a középmezőnyben vannak

A természettudományokban, matematikában, szövegértésben és számítógépes problémamegoldásban is taroltak a távol-keleti országok 15 éves diákjai a 2025-ös PISA-teszten, amelynek eredményeit ma tette közzé az OECD. Alig van olyan terület, ahol az első három helyezett között ne szerepelne Kína, Szingapúr és Japán, de a dél-koreai és a makaói diákok is magasan az OECD-átlag fölött teljesítettek. A kelet-közép-európai régió országai közül az ész, osztrák, lengyek és cseh diákok szerepeltek a legjobban; a magyarok az összes listán az átlag környékén vannak.

Grafika: Qubit

Az értékelés azon eredményeit, amelyek a diákok beszámolóin alapulnak, az alábbi ábrán foglaltuk össze:

A magyar diákok teljesítménye az egyes vizsgált területeken az OECD-átlaghoz viszonyítva:

Grafika: Qubit

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