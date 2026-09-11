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Káprázatos madártoll került elő egy 66 millió éves dinoszauruszürülékből

Tóth András
szeptember 11.
tudomány

66 millió évvel ezelőtt egy fiatal tyrannosauroidea elfogyasztott egy korai madarat, aminek részben megemésztett maradványai később az állat ürülékével távoztak. A fosszilizálódott ürülék kivételes épségben őrizte meg a madár egyik tollát, ami rávilágíthat arra, hogy miért nem élte túl a legtöbb madárszerű dinoszaurusz a kréta végi kihalást.

„Ez a legszebb állapotú toll, amit valaha találtunk egy mezozoikumi [földtörténeti középidő, 252-66 millió évvel ezelőtt] lerakódásban – mondta a New Scientistnek Jingmai O’Connor, a chicagói Field Museum paleontológusa. – Olyan állapotú a toll, mint amit most vennél fel a földről”.

A Tyrannosaurus ürülékben káprázatos épségben megőrződött madártoll
Fotó: O’Connor J, DeMar D, Carroll N ... Bird feathers from a Late Cretaceous coprolite Current Biology, 2026

A fosszilizálódott ürüléket (koprolit) és a benne rejlő tollat még 2016-ban fedezte fel a Washingtoni Egyetem (Seattle) kutatója, David DeMar Jr, amikor halfosszíliákat gyűjtött a montanai Hell Creek-formációban, ami késő kréta kori dinoszauruszfosszíliáiról ismert. „Nem hittem el, amit látok” – mondta.

A Current Biology folyóiratban közölt tanulmány szerint a koprolit egy fiatal Tyrannosaurus rex-től vagy Nanotyrannustól származhat, ami egy megjelenésében a mai búvárfélékre emlékeztető korai hesperornithiform madarat fogyasztott el. Ezt a kutatók a koprolit mikro-CT vizsgálatával állapították meg, amivel az ürülékben két, a madárhoz tartozó lábcsonttöredéket fedeztek fel, amikhez hasonlókat már korábban is láttak a Hell Creek-formációban. A mintában halpikkelyeket is találtak, amik a madár által elfogyasztott kajmánhalfélétől származhattak.

A késő krétában élt Hesperornithes csoport tagjai a 66 millió évvel ezelőtti kihalást a dinoszauruszok közül egyedüliként túlélő modern madarak (Neornithes) közeli rokonai voltak, és vízi életmódra specializálódtak: ők voltak az egyedüli mezozoiumi madarak, amik meghódították a tengereket. A kutatók által talált 9,3 centiméter hosszú toll meglepően modern: hasonlóan a mai pelikánok tollaihoz víztaszító szerkezete volt, és szivacsos belső részét keményebb külső réteg vette körül. Ez egyszerre könnyűvé és merevvé teszi a tollakat.

„Az az izgalmas, hogy ez a modern tollak megjelenését a nem-modern madarakig tolja vissza” – mondta O'Connor, miközben a közelmúltbeli kutatások szerint a tollazat különbségei szerepet játszhattak abban, hogy miért vészelték át egyes madarak a kréta végi kihalást, míg mások nem.

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