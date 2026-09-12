Az OpenAI már belépett AGI-érába, de az iskolák még csak most barátkoznak a mesterséges intelligenciával

Az elmúlt napokban az eddiginél is őrültebb tempót diktált az AI-ipar, már ami a sci-fi és a valóság összemosódását jelző, vészjósló híreket illeti. Miután nyáron az OpenAI, az Anthropic és a Meta is beszámolt olyan esetekről, hogy fejlett modelljeik kiszabadultak a tesztkörnyezetből, és engedély nélküli akciókba kezdtek – hackelés, csalás, emberek megtévesztése, adatlopás, ilyenek –, szeptember 8-án jött egy AI-kutató, Jacob Coxon, aki az OpenAI-nál és az Anthropicnál is dolgozott, és azt állította: az AI-cégek felelőtlen fejlesztései miatt ott tartunk, hogy a kutatók valós kockázatnak tartják, hogy éveken belül kipusztítja az emberiséget a technológia. A Claude chatbot fejlesztője ezután további aggasztó hackelési képességekről számolt be, az USA-ban pedig már készítik elő a szuperintelligencia létrehozását tiltó és az AI-fejlesztések szüneteltetéséről szóló törvényjavaslatot – az önkorlátozást már az OpenAI is belengette, bár kérdés, hogyan hatna ez az éleződő amerikai-kínai AI-versenyre.

A Coxon-sztori ugyan már az AI Híradó huszadik adásának felvétele után történt, de a műsorban így is beszélünk a GPT–6 Astra lenyűgöző képességeiről és arról, hogy az OpenAI több kutatója szerint a cég a legújabb modelljeivel már az általános mesterséges intelligencia (AGI) korába lépett. Szó esik az elszaporodó AI-biztonsági incidensekről és a fejlesztések lassításáról is – utóbbit Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is támogatja. Mindezek azonban nem árnyékolhatják be az iskolakezdést: az adásban megmutatjuk, hogyan segíthet a tanulásban a Gemini Notebook (korábbi nevén NotebookLM), illetve a ChatGPT különböző verziói.

Nézd meg itt:

A fentieken túl beszélünk még az adásban a New York Times és az OpenAI közötti gigaperről, amely az AI-modellek betanításának szerzői jogi kérdéseit érinti, illetve arról a kimutatásról, amely szerint az AI eddig ötször annyi embernek adott munkát, mint amennyitől elvette. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepét tárgyalva beszámolunk arról, hogy miközben az itthon is népszerű Google Classroomban a 18 év alattiaknak is elérhetővé vált a Gemini, New Yorkban, a legnagyobb amerikai tankerületben betiltották az AI iskolai használatát 14 éves korig. Bemutatunk olyan kutatásokat, amelyek megmutatják, hogyan gondolkodnak az AI-ról a tanárok és a diákok, és ott voltunk a Republikon AI-konferenciáján is, ahol az oktatási helyzetről is szó esett.

Az epizód hamarosan a megszokott podcastcsatornáinkra is felkerül.

Az AI Híradó előző adásai: