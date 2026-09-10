Bernie Sanders benyújtja a szuperintelligencia tiltását és az AI-fejlesztések szüneteltetését célzó törvényjavaslatot

Ritkán fordul elő, hogy Texas republikánus szenátora, Ted Cruz és szocialista demokrata Bernie Sanders egyetértsen valamiben, de úgy tűnik, a mesterséges intelligenciától való félelem egy platformra hozta őket. Cruz az ABC The View című műsorában katasztrofális kockázatnak nevezte az AI-t, és felidézte, hogy tavaly a podcastjében megkérdezte Elon Muskot, mekkora az esélye, hogy az AI elpusztítja az emberiséget, a milliárdos pedig 10-20 százalékot mondott. Sanders ezenfelül bejelentette, hogy hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a szuperintelligencia betiltásáról és az AI-fejlesztések szüneteltetéséről.

A vihart Jacob Coxon kedd esti X-bejegyzése indította el. A 27 éves, Cambridge-en végzett AI-kutató 2023-tól 2026 első feléig az OpenAI-nál dolgozott, ahol a GPT-4o egyik fő fejlesztője volt, majd átigazolt az Anthropichoz, ahol alig két hónapot töltött. Szerinte egyik cég sem jár el felelősen: az önmagát fejlesztő szuperintelligencia felé száguldanak, és ezzel az emberek életével játszanak. Úgy fogalmazott, hogy az AI fejlesztői komoly kockázatnak tartják, hogy a technológia az évtized végére mindannyiunkkal végezhet. A posztot mára 145 millióan látták, és Coxon azóta a Wiredtől a Time-on át a CNN-ig mindenkinek nyilatkozott. A kutató a laborok közötti összehangolást és a képességfejlesztés ideiglenes tilalmát sürgeti.

A poszt valószínűleg az elmúlt hetek-hónapok AI-biztonsági incidensei miatt is talált most ekkora visszhangra. Júliusban egy biztonsági gyakorlat során az OpenAI ágensei jutottak ki a tesztkörnyezetből, majd feltörték a Hugging Face AI-platformot, hogy megszerezzék egy feladat megoldását, augusztusban pedig az Anthropic jelentette, hogy elszabadult ágensei álprofilokat is létrehozva próbáltak feltörni más oldalakat.

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Az Anthropic számára különösen kínos, hogy Coxon állításait nem cáfolták, hanem a saját munkatársai támasztották alá. Evan Hubinger, a cég alignmenttel foglalkozó (ez az AI emberi értékekkel és célokkal való összehangolását jelenti) részlegének egyik vezetője azt írta: „Jacobnak igaza van – tényleg komoly veszélynek tartjuk, hogy az AI minden emberrel végezhet.” Sőt, szerinte több mint 10 százalék az esélye, hogy az AI a következő évtizedben kiirtja az emberiséget, és az Anthropicnak egyelőre nincs terve arra, hogyan lehetne a szuperintelligenciát az emberi célokhoz igazítani. Hubinger később pontosított: a cég kockázati jelentése átláthatóan beszámol a példátlan jövőbeli veszélyekről, de az AI a mai formájában még nem ennyire erős. Az Anthropic a CNN megkeresésére erre a pontosító posztra hivatkozott.

A helyzet iróniája, hogy a céget éppen olyan volt OpenAI-munkatársak alapították, akik a biztonsági szempontok miatt váltak ki, és Coxon idén már a második Anthropic-munkatárs, aki látványosan távozik: februárban a biztonsági kutatócsoportot vezető Mrinank Sharma azzal mondott fel, hogy „a világ veszélyben van”.

Coxon bejegyzésére reagálva több politikus is új AI-szabályozást sürget. A texasi demokrata Greg Casar, Sanders szövetségese vészhelyzetről beszélt, és kongresszusi meghallgatásokat követel. Ted Lieu kaliforniai demokrata képviselő szerint a poszt már a sokadik bizonyíték arra, hogy mielőbb el kell fogadni a pártokon átívelő, úgynevezett „AI-vészkapcsoló” törvényt. Sanders és Casar javaslatát egyébként már szeptember 3-án bejelentették: a szuperintelligencia betiltásáról szóló törvény új, miniszteri szintű szövetségi ügynökséget hozna létre, a tilalmat megszegő cégekre „vállalati halálbüntetés”, a magánszemélyekre legfeljebb húsz év börtön várna, hasonlóan az atomfegyverek illegális fejlesztéséhez.

Bernie Sanders és Greg Casar 2026 márciusában Fotó: HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP

Az elemzők szerint azonban a Kongresszusnak gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy a novemberi félidős választások előtt érdemben foglalkozzon a legsúlyosabb AI-kockázatokkal, és a törvényhozók többsége egyébként is elfogadja a Trump-kormányzat (és az AI-cégek) érvelését, miszerint az AI-fejlesztések korlátozása azt eredményezné, hogy az Egyesült Államok alulmarad a Kínával folytatott versenyben. Ráadásul a vita nem pusztán politikai: az AI miatti kihalás kockázatára adott becslések személyes szakértői vélemények, és nincs tudományos konszenzus arról, hogy a szuperintelligens AI, ha egyáltalán elérhető, valóban az emberiség pusztulásához vezetne.

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