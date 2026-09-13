„Magyar győzelem Mohácsnál?” – hírek és az álhírek a csatáról a korabeli Európában

1526. augusztus 29-én a Magyar Királyság súlyos vereséget szenvedett Mohácsnál, de a csata híre nem azonnal és nem is egyértelműen jutott el Európa más részeire. A mohácsi vereség után napokig bizonytalanság uralkodott, és egymásnak ellentmondó, köztük kifejezetten hamis hírek is terjedtek a magyar győzelemről. Ezekben az időkben a Velencei Köztársaság Európa egyik legjobban informált állama volt: kiterjedt diplomáciai hálózata mellett kereskedők, utazók és titkos informátorok is folyamatosan szállították számára a híreket. Mit tudhatott Velence a magyar–török háborúról a csata előtt, hogyan ellenőrizték a befutó értesüléseket, és mikor vált bizonyossá, hogy a magyarok elvesztették a csatát? A korabeli információáramlás történetét elsősorban a korszak velencei krónikása, Marin Sanudo történész monumentális naplója őrizte meg.

A Qubit új, történelmi tematikájú podcastja, a Csatazaj vendége Szovák Márton történész, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója, a Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában kutatócsoportjának tagja. A Sanudo-napló Mohácshoz kapcsolódó anyagait kutató történészt arról kérdeztük, hogyan jutottak el a hírek a velencei szenátusig, hogyan működött a korszak hírszerzése, és mit árulnak el a korabeli jelentések a csata előtti és utáni eseményekről.

Honnan tudta Velence már hónapokkal Mohács előtt, hogy a szultán Magyarország ellen készül?

Hogyan működött Velence információs hálózata, és miért számítottak a kereskedők és a kémek legalább olyan fontos hírforrásnak, mint a diplomaták?

Miért jelent meg szeptember elején Velencében az a hír, hogy a magyarok megverték a török sereget, elfogták Ibrahim pasát, és megszerezték a török ágyúkat?

Mikor érkezett meg az első pontos beszámoló a mohácsi vereségről, és mit tudunk a túlélőről, aki személyesen számolt be a csatáról?

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A beszélgetést Novák Ádám és Mikos Ákos vezették. Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

A mohácsi csatáról szóló kétrészes podcastunk előző epizódját itt találod:

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