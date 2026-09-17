Melegvérűek voltak a Tyrannosaurus rexek

Máig zajlik a vita arról, hogy a dinoszauruszok vajon hideg- vagy melegvérűek voltak-e, és bár eddig is az utóbbi tűnt valószínűbbnek, egy friss kutatás újabb szöget ver a hüllő-elmélet koporsójába. A kutatók ezúttal a dinoszauruszok fogát, pontosabban egy Tyrannosaurus rex fogzománcát vizsgálták, az eredményeket pedig összevetették öt, a mintához hasonlóan 66 millió éves krokodilfoggal.

A kutatók a szén- és oxigénizotópok közötti kötéseket vizsgálták. Ezek gyakoribbak alacsony hőmérsékleten, így ezek tanulmányozásából ki lehet deríteni egy állat átlagos testhőmérsékletét. Robert Eagle paleobiológus, a kutatás vezetője szerint ezt a vizsgálatot elvileg akármilyen csonton el lehetne végezni, de a fogzománc adja a legmegbízhatóbb mintát: ez a legtartósabb anyag a testben. Eagle szerint ez az első alkalom, hogy nemcsak azt sikerült meghatározni, hogy a T. rex melegvérű volt-e, hanem egy viszonylag pontos adatot is kaptak a testhőmérsékletére: egy egészséges zsarnokgyík 36,3 (plusz-mínusz 2,5) fokos volt.

Csúcsragadozó

Ez azért is fontos adat, mert sokat elárul a dinoszauruszok feltételezhető viselkedéséről is. Mint kiderült, a T. rexek melegvérűként jóval nagyobb területen vadászhattak, mint a hüllők, mert nem voltak rászorulva a melegre – a mérsékelt éghajlaton is jól érezték magukat. Ez azt is jelenti, hogy a dinoszauruszok az egész észak-amerikai kontinensen elterjedtek lehettek a kréta korban.

Ezt a testhőmérsékletet azonban fenn is kellett tartani, ehhez viszont rengeteg zsákmányra volt szükség egy ekkora test esetében, így az is valószínű, hogy a T. rexek valóban olyan félelmetes vadászok voltak, mint ahogy hírlik róluk. Ennek köszönhető az is, hogy a karjaik idővel elcsökevényesedtek: ahogy erősödött a harapásuk és az állkapcsuk, egyre kevésbé volt szükség arra, hogy karmokkal ragadják meg a zsákmányukat.

Thomas Carr, a Wisconsini Egyetem biológusa szerint ez a testhőmérséklet azt is jelenti, hogy a dinoszauruszok a trópusi és a hűvösebb éghajlatot is jól viselték – ami azzal a korábbi feltételezéssel is egybevág, hogy a faj tagjai Ázsiából keltek át Észak-Amerikába.