A Qubit+ tartalmai 1% Inszomnia Pósfai-interjú Kína vs. USA Ólmos csapvíz Vissza a vagyont! MMA vs. kultúra

Végre kiderült, miért voltak olyan rövidek a T. rex karjai

Új magyarázatot kínál a húsevő dinoszauruszok aprócska karjainak evolúciós rejtélyére egy friss tanulmány, amelyet a University College London és a Cambridge-i Egyetem kutatói jegyeznek. A csapat 82 kétlábú, főként húsevő theropoda dinoszauruszfaj adatait elemezte, és azt találta, hogy a mellső végtagok lerövidülése öt különböző dinoszauruszcsoportban is megjelent, köztük a Tyrannosauridae család tagjainál, így a Tyrannosaurus rexnél is.

Tyrannosaurus rex a londoni Természettudományi Múzeumban
Fotó: BLANCHOT PHILIPPE / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Az elemzés során arra jutottak, hogy a kis karok kialakulása sokkal szorosabban összefügg a nagy, erős koponyák és állkapcsok megjelenésével, mint a testtömeg növekedésével, tehát az apró végtagok nem csupán a gigantikus testméret melléktermékeként jöttek létre. A kutatók szerint a zsákmányállatok méretének növekedése (gondoljunk csak a hatalmas, hosszú nyakú szauropodákra) arra kényszerítette a ragadozókat, hogy a karmaik helyett inkább a fejükkel és állkapcsukkal támadjanak áldozataikra. Ez több fajnál megfigyelhető volt, a Carnotaurus karjai például még a T. rexénél is nevetségesen kisebbek voltak.

Carnotaurus rekonstrukciója
Forrás: Wikimedia Commons/Fred Wierum

A kutatócsoport egy új módszert is kidolgozott a koponyák robusztusságának mérésére, amely figyelembe veszi a koponyacsontok összekapcsolódásának szorosságát, a koponya arányait és a harapóerőt. Ezen a skálán a T. rex kapta a legmagasabb pontszámot, a második helyen pedig a Tyrannotitan végzett, amely egy, a mai Argentína területén élt ragadozó a kora kréta korból, több mint 30 millió évvel a T. rex előtti időkből. A test- és végtagméret összefüggésének vizsgálata közben kiderült, hogy egyes erős koponyájú, apró karú fajok egyáltalán nem voltak óriásiak: a madagaszkári Majungasaurus például csupán 1,6 tonna körüli csúcsragadozó volt, ami nagyjából egyötöde a T. rex tömegének.

Egy Majungasurus és egy ember méretaránya
Forrás: Wikimedia Commons/Eotyrannu5-Returns

A szerzők hangsúlyozzák, hogy bár az összefüggések erősek, ok-okozati kapcsolatot egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Ugyanakkor evolúciós szempontból szinte bizonyos, hogy az erős koponya előbb jelent meg, mint az apró kar, hiszen egy ragadozónak nem lett volna értelme feladni a karmait anélkül, hogy előbb lett volna mivel helyettesíteni azokat.

Kapcsolódó cikkek:

Meglepően komótosan sétáltak a Tyrannosaurus rexek

Meglepően komótosan sétáltak a Tyrannosaurus rexek

Dippold Ádám tudomány 2021. április 21.

Egy friss holland kutatás szerint a Tyrannosaurusok jóval lassabban mozogtak, mint eddig hitték: míg korábban úgy gondolták, hogy az állatok hétköznapi sétatempója a 10 km/órát is elérhette, a dinoszaurusz farkáról készült modell adatai alapján ez csak 5 km/óra körül mozgott.