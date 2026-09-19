Biológiai kísérletekre alkalmas laboratóriumot nyitott az Anthropic, ahol az AI ötleteit tesztelhetik

Az Anthropic biológiai kísérleti laboratóriumot (úgynevezett „wet lab”-et) működtet a San Franciscó-i öböl térségében, ahol az AI-modellek által felvetett ötleteket valódi, fizikai kísérletekben is ellenőrizheti – derül ki a Reuters csütörtöki értesüléséből. A cég élettudományi ágának vezetője, Eric Kauderer-Abrams a hírügynökségnek azt mondta, hogy a biológiában a végső próbát továbbra is a valódi laboratóriumi munka jelenti, és a munka hasonlóan szerveződik, mint a legtöbb biotechnológiai cégnél: egy részét házon belül végzik, egy részét külső partnerekkel. Egy szóvivő később hozzátette, hogy a labor nem kifejezetten gyógyszerfejlesztésre szolgál, de ennél többet nem árult el. A Reuters két névtelen forrása szerint a cég azt is vizsgálja, hogyan irányíthat a Claude robotokat úgy, hogy azok minimális emberi közreműködéssel végezzenek kísérleteket, bár a szóvivő hangsúlyozta, hogy az emberi felügyelet szigorú biztonsági követelmény marad.

A lépés beleillik az Anthropic egyre kiterjedtebb élettudományi terjeszkedésébe. A cég júniusban bemutatta a Claude Science nevű kutatási munkafelületet, áprilisban felvásárolta a Coefficient Bio biotechnológiai startupot (sajtóértesülések szerint mintegy 400 millió dollár értékű részvényért), míg a Novartis vezérigazgatója, Vas Narasimhan bekerült az igazgatótanácsába. Augusztusban emellett bemutatták a Model Hardware Standard nevű specifikációt is, amellyel AI-ágensek mikroszkópokat, folyadékkezelő berendezéseket és robotkarokat vezérelhetnek.

Kauderer-Abrams szerint az élettudományok létszámban és erőforrásokban is a cég egyik legnagyobb befektetési területe, és úgy látja, az AI felgyorsíthatja a korábban gyógyíthatatlannak tartott betegségek kezelésének fejlesztését. A Reuters szerint a cég egyelőre nem végez klinikai vizsgálatokat, részben azért, mert nem akar versenyezni a gyógyszeripari ügyfeleivel, köztük a Genentechhel, a Bristol Myers Squibb-bel és a Novo Nordiskkal.

A hír időzítése meglehetősen érdekes, hiszen az elmúlt hetek másról sem szóltak, csak arról, hogy az AI túl nagyra kezd nőni, és itt lenne az ideje lassítani a fejlesztéseken, mielőtt baj lesz – ennek egyik leghangosabb hírnöke épp az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei. Ráadásul az Anthropic volt az első AI-cég, amelynek modelljeit központilag kellett korlátozni: a Fable 5 modell például biológiai vagy kémiai kérdésekre is csak korlátozottan válaszolhatott, nehogy fegyverek építésében segíthessen. Épp a múlt héten jelentette a cég, hogy sikerült megakadályoznia, hogy a Claude-modelleket biológiai fegyverek kifejlesztésére, megfigyelési célokra, valamint Ukrajna elleni kibertámadásokra használják.

Kauderer-Abrams szerint az Anthropic folyamatosan egyensúlyoz a feladatok között: olyan modelleket akarnak építeni, amelyek például felgyorsítják a gyógyszerfejlesztést, miközben körültekintően kezelik a felhasználásukat a kockázatok csökkentése érdekében.