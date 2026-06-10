Ledobta eddigi legfejlettebb modelljét az Anthropic, ami az AI-hoz fűződő viszonyunk átalakulásának hírnöke

Elérhetővé tette az eddigi legfejlettebb AI-modelljét, a Claude Fable 5-öt kedden az Anthropic, ami a Mythos kiberbiztonsági modell biztonságosabbá tett, publikus kiadásra szánt változata.

Az új Claude modell a legtöbb, Anthropic által kiválasztott teszten megelőzi az OpenAI és a Google legjobb publikus AI-modelljeit, a GPT 5.5 Thinkinget és a Gemini 3.1 Prót:

A Claude Fable 5 a legtöbb teszten jelentősen jobban teljesít, mint az OpenAI és a Google modelljei Forrás: Anthropic

Ethan Mollick, a Pennsylvaniai Egyetem AI-szakértője a blogján azt írta, hogy a Fable 5 valódi előrelépést jelent minden más modellhez képest, amit eddig használt, és arra utal, hogy alapvetően átalakulóban van az AI-hoz fűződő viszonyunk.

Mollick azt írta, hogy a saját tesztjein a Fable 5 jelentősen lekörözött minden más AI-modellt, és néhány esetben több órányi munka után egészen lehengerlő eredményeket produkált. Az új modell használata során Mollick inkább megrendelőnek, mint irányítónak érezte magát, akinek csak a végeredményt kell jóváhagynia, miközben nincs igazán érdemi betekintése abba, hogy a modell miként végzi a munkát.

A Fable 5-öt jelentős korlátozásokkal látták el, amik meggátolják, hogy kiberbiztonsági, biológiai és kémiai kérdésekre válaszoljon, amiket automatikusan átirányít az Opus 4.8 modellnek. Az Ars Technica szerint ez kényelmetlen helyzetbe hozza az Anthropicot, mert neki kell eldöntenie, hogy ki elég megbízható ahhoz, hogy hozzáférjen egy potenciálisan veszélyes képességekkel bíró AI-modellhez.

A Claude chatbot előfizetői június 22-éig próbálgathatják a Fable 5-öt, ezután csak külön megvásárolt kreditekkel lesz használható. Igaz, az Anthropic idővel elérhetővé kívánja tenni előfizetőinek az AI-modellt, ahogy ehhez elegendő számítási kapacitásuk lesz.

Az OpenAI-ból kivált AI-kutatók által alapított Anthropic felemelkedéséről és sikerének okairól a Qubit mesterséges intelligenciával foglalkozó műsorának, az AI Híradónak a legutóbbi adásában beszélgettünk: