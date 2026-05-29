Újabb múzeumokat és örökségi helyszíneket rongáltak meg az oroszok Ukrajnában

Ukrajnában folyik annak felmérése, hogy a legutóbbi heves orosz rakéta- és dróntámadás, amely 2022 februárja óta az egyik legsúlyosabb volt, milyen károkat okozott az örökségvédelemben és a múzeumokban – írja a Art Newspaper.

Az ukrán kulturális minisztérium május 24-én a Facebook-on sorolta azokat a kulturális intézményeket, amelyeket találat ért a fővárosban. Ezek között volt az Ukrán Nemzeti Művészeti Múzeum, a Jaroszlav Mudrij Ukrán Nemzeti Könyvtár, a Kijevi Operaház és a Nemzeti Csernobil Múzeum. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország 600 drónt és 90 rakétát vetett be a támadásban, Volodimir Zelenszkij elnök az X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy az országban legalább 100 ember megsérült, négyen meghaltak, Kijevben harminc lakóépület rongálódott meg vagy semmisült meg. Zelenszkij a támadás által érintett helyszínek bejárása során ellátogatott a Nemzeti Csernobil Múzeumba is.

A kijevi Ukrán Nemzeti Művészeti Múzeum a 2026 május 23-24-i orosz támadás után Forrás: Ukrán Nemzeti Művészeti Múzeum / Facebook

Az ország kulturális minisztere, Tetjana Berezsna Facebook-bejegyzésében ezt írta: „Oroszország módszeresen támadja a kultúrát és azokat a tereket, amelyek az ukrán identitást formálják. Megpróbálják elpusztítani az emlékezetünket, de az ukrán kultúra korábban is fennmaradt, és most is fennmarad.” A poszt szerint Oroszország 1783 kulturális örökségi helyszínt és 2540, a kulturális infrastruktúrához tartozó objektumot pusztított el vagy rongált meg Ukrajnában.

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov további csapásokat helyezett kilátásba a kijevi „döntéshozatali központok” ellen. Olha Szahaidak, a Kulturális Szereplők Koalíciójának vezetője az ukrán Pershyi TV csatornának adott interjújában így fogalmazott: „A döntéshozatali központok minden lakásban és minden intézményben ott vannak. A kulturális intézmények pusztítása pedig egyértelmű háború az identitásunk ellen.”

Virtuális múzeum mutatja be az oroszok által ellopott ukrán műtárgyakat Nagy Gergely TECH 2024. október 22. Ukrajnában az orosz csapatok tudatosan rombolják a múzeumokat, ezrével hurcolják el a műtárgyakat. Egy kijevi csapat digitális múzeumot épít az ellopott műveknek.