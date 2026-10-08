A TikTok titokban placebokísérleteket végzett a felhasználóin, köztük gyerekeken

A TikTok több ezer felhasználóján, köztük gyerekeken végzett úgynevezett placebokísérleteket, írja a Reuters a New York állam által a cég ellen indított per szerdán nyilvánosságra hozott iratai alapján. A kiválasztottak bekapcsolhatták az ajánlóalgoritmust alaphelyzetbe állító Algo Refresh funkciót, de annak csak egy nem működő változatát kapták meg: hiába hitték, hogy aktiválták a védelmet, a hírfolyamuk nem változott. A funkció célja az lett volna, hogy a felhasználók megszabadulhassanak a nem kívánt vagy potenciálisan káros tartalmaktól.

A periratok szerint a TikTok digitális jóllétért felelős egyik termékmenedzsere belső üzenetekben jelezte, hogy a placeboteszt félrevezető, és az algoritmus átláthatóságáról szóló funkcióval egy placebocsoport létrehozása teljesen ellentétes. A cég ennek ellenére 2023-ban többször is megismételte a kísérletet, hogy kiderítse, hogyan hat a funkció a platformon töltött időre és a hirdetési bevételekre. A kereset azt is állítja, hogy a TikTok félrevezette a felhasználókat, mert teljes alaphelyzetbe állítást ígért, miközben a funkció csak átmeneti változást hozott.

Az iratok egy másik kísérletsorozatot is részleteznek, amelyről korábban a Bloomberg számolt be: ebben véletlenszerűen kiválasztott felhasználóknál kikapcsolták a káros tartalmakat korlátozó védelmet. A Bloomberg szerint egy New York-i tinédzser fiú, aki tudtán kívül részt vett a tesztben, öngyilkos lett, miután önsértéssel és öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakat látott.

A TikTok szóvivője szerint a cég más vállalatokhoz hasonlóan rendszeresen tesztel új termékeket és funkciókat, és az állítások torzítják az Algo Refresh tényleges működését. A vállalat a bírósági beadványokban tagadja a vádakat. Letitia James New York-i főügyész még 2024-ben indította a pert, amikor 14 állam, köztük New York és New Jersey, egyszerre lépett fel azzal a váddal, hogy a TikTok árt a fiatalok mentális egészségének, és félrevezeti a közvéleményt a platform biztonságáról. A keresetek már akkor kiemelték, hogy a jóllétet szolgálónak hirdetett funkciók – mint a 60 perces használati korlát, a képernyőidő-kezelés vagy a korlátozott mód – hatástalanok, ezért a marketingjük megtévesztő.

A jogi nyomás egyre csak nő a TikTokon: ma már több mint két tucat amerikai állam perli a céget azzal a váddal, hogy úgy tervezi az alkalmazást, hogy az szándékosan függőséget okozzon. A cég szeptemberben peren kívül megegyezett Alabamával, az első olyan állammal, amelynek pere tárgyalásra került volna. A megállapodás szerint akár 300 millió dolláros kártérítést fizethet, és módosítania kell a platform működését az ott élő tinédzserek számára.

A most kiderült részletek nyilvánosságra hozását egy bíró rendelte el, korábban a TikTok azon dolgozott, hogy az állami perek iratainak nagy része titkos vagy erősen kitakart maradjon.

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