Japán a világon elsőként indított űrszondát a Mars egyik holdja felé

A pilóta nélküli Mars Moons eXploration (MMX) szondát szállító H3 hordozórakéta helyi idő szerint kedd hajnalban indult el a Tanegasima Űrközpontból, majd a Japán Űrkutatási Ügynökség (JAXA) a fellövés után több mint egy órával bejelentette, hogy az űrszonda sikeresen levált a H3-ról. Az MMX várhatóan 2027 augusztusában érkezik meg a Mars közelébe, ahol három éven át a vörös bolygó körülbelül 27 kilométeres átmérőjű Phobosz holdja körül fog keringeni, és mintákat gyűjteni annak felszínéről. A japán űrszonda elsőként teszi meg ezt az utat, és egy olyan égitestet fog vizsgálni, amit eddig nem fedezett fel az emberiség.

Az MMX 13 űrkutatáshoz szükséges műszert szállít: ezek között van egy német és francia fejlesztésű rover, amely a hold felszínén fog landolni és feltérképezni azt, egy NASA-mintavételi eszköz és egy gammasugár-mérő műszer, illetve az Európai Űrügynökség mélyűri kommunikációs eszköze is. Emellett egy japán sugárzásmérővel is felszerelték az űrszondát, aminek az lesz a feladata, hogy speciális adatok gyűjtésével megalapozzon egy ember által végzett Mars-felfedezést. Ezek a vizsgálatok azért is fontosak, mert a Mars két holdja – a Phobosz és a Deimosz – kialakulásának körülményei, illetve összetételük egyelőre ismeretlenek, így csak spekulációk léteznek róluk.

Az MMX űreszköz nyilvános bemutatása Fotó: JAXA

Egyes kutatók szerint a két szabálytalan alakú, kráterekkel borított hold egykor kiszakadt a Marsból miután abba beleütközött egy nagy égitest, míg mások szerint a holdak máshonnan érkezett aszteroidák lehetnek. Ezeknek az elméleteknek a cáfolatára vagy bizonyítására vonatkozóan „a talajminták elemzésével szinte biztos következtetéseket vonhatunk le” – mondta Kiyoshi Kuramoto, a misszió vezető kutatója. Ráadásul a Phobosz közelebb is kering a Marshoz, mint a Deimosz, így a kutatók szerint több információt tartalmazhat a bolygóról is: a JAXA kutatói szerint a Phoboszról gyűjtött minták körülbelül 0,1 százalékát fogja kitenni a Marsról származó anyag.

A JAXA missziójának célja, hogy az Egyesült Államok és Japán által kidolgozott módszerekkel legalább 10 gramm talajmintát gyűjtsenek a Phobosz felszínéről. Ennek előkészítéséhez elsőként az Idefix nevű német-francia rover érkezik majd a holdra, és a várhatóan 2029 körül zajló száznapos küldetés során az égitest felszínét térképezi fel, hogy előkészítse a mintavételi folyamatokat. Ennek elvégzéséhez a NASA mintavételi eszköze sűrített gáz segítségével emeli konténerbe a felszíni port, míg a JAXA magfúrási eljárásával körülbelül 2 centiméter mélységből lehet mintákat gyűjteni. Az űrszonda várhatóan 2031-ben Ausztráliában fog majd visszaérkezni a Földre, mielőtt visszaküldik Japánba.

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