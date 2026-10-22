A Tesla nyeresége 43 százalékkal csökkent a harmadik negyedéves adataik alapján

A Tesla közzétette a harmadik negyedéves pénzügyi adatait. Október folyamán már beszámoltak a három hónap eladási adatairól, ez alapján 2025 azonos időszakához képest kevesebb autót adtak el, most pedig már az is látható, miként tükröződnek ezek az eladások a vállalat pénzügyi eredményeiben.

A Tesla 28 milliárd dolláros bevételt ért el 2026 harmadik negyedévében, csaknem annyit, mint 2025-ben ugyanebben az időszakban – ismerteti az Ars Technica. Az autóipari bevételek 20,6 milliárd dollárt tettek ki, ami éves összevetésben 3 százalékos csökkenés. Még rosszabbak a napelemekből és energiatároló akkumulátorokból származó bevételek adatai: a korábban még növekedésben lévő üzletágnak a harmadik negyedévi bevételei éves szinten 16 százalékkal, 2,9 milliárd dollárra csökkentek. A szolgáltatásokból és egyéb tevékenységekből származó bevétel azonban harmadával, 4,6 milliárd dollárra nőtt.

A szabályozási kreditek más autógyártóknak való eladása sem nagy üzlet most már: ezekből a harmadik negyedévben 113 millió dollár bevétel jött, szemben a tavalyi 417 millióval. Mára szinte minden más jelentős autógyártónak van elektromosautó-kínálata, így nincs szükségük arra, hogy a Teslával közös elszámolási rendszerben kompenzálják a károsanyag-kibocsátásukat.

A Tesla működési költségei 39 százalékkal, 4,8 milliárd dollárra emelkedtek, nettó nyeresége 787 millió dollárra esett vissza, ami éves összehasonlításban 43 százalékos csökkenés. Ráadásul a beruházási kiadások 110 százalékkal, 4,7 milliárd dollárra ugrottak, miközben a szabad cash flow 62 százalékkal, 1,5 milliárd dollárra csökkent. A költségnövekedés egy része abból ered, hogy a Tesla hatalmas összegeket fordít AI-hardverekre. Másik része azonban a vezérigazgató nagyvonalú javadalmazási csomagjából fakad – teszi hozzá az adatokat ismertető cikkében az Ars Technica.

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