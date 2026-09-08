A hatóságok vizsgálják a Tesla önvezető taxijának biztonságát, de a cég mintha nem törődne az előírásokkal

A Tesla Cybercabje, ez a kétüléses, kormánykerék és fékpedál nélküli jármű hamarosan két amerikai államban is megkezdheti emberek szállítását. A járművet azonban jelenleg a szövetségi kormány vizsgálja, hogy megfelel-e a biztonsági előírásoknak – amelyeket egyébként éppen a vezető nélküli autók érdekében enyhítenek.

Egy utas száll ki a Tesla Cybercab nevű önvezető taxijából, Austinban, az autó debütálásán, szeptember 3-án Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

A vizsgálat nem sokkal azután indult meg, hogy Austinban, a Tesla rendezvényén több száz rajongó és érdeklődő gyűlt össze, hogy kipróbálhassák a vezető nélküli Cybercabet. A Tesla ezeket a járműveket a Robotaxi nevű, fuvarmegosztó hálózatán tervezi üzembe állítani, amely jelenleg Texas és Florida néhány városában működik – részletezi az Ars Technica, a Wired cikkére hivatkozva.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA), annak érdekében, hogy a vezető nélküli autók egyszerűbben kerülhessenek közúti forgalomba, frissíti a járművekre vonatkozó szabványokat. Nyolc szabályt dolgoznak át, köztük olyanokat is, amelyek olyan alkatrészek meglétét írják elő, amelyekre a vezető nélküli autóknak valójában nincs szükségük, ilyenek például a fékpedálok, ablaktörlők és visszapillantó tükrök. E pillanatban viszont még az évekkel ezelőtt meghatározott szabványok vannak érvényben.

Se kormánykerék, se fékpedál Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

A robotaxi-gyártókat arra szólították fel, hogy még az utasszállítás megkezdése előtt kérjenek felmentést a szabályok alól, az Amazon cége, a Zoox volt az első, amely kapott is ilyen felmentést. A Tesla azt állítja, nincs szüksége felmentésre, mivel járművei megfelelnek valamennyi hatályos biztonsági előírásnak. A kormányzati hivatal mostani vizsgálata azt firtatja, milyen adatokat és eljárásokat használt a Tesla annak megállapítására, hogy járművei megfelelnek a követelményeknek.

Az NHTSA korábbi megbízott vezetője, Ann Carlson, a Wirednek azt mondta, a vizsgálat valószínűleg „annak a jele, hogy az NHTSA rendkívül frusztrált a Teslával kapcsolatban”, mert elvárja a vezető nélküli járművek fejlesztőitől a felmentési eljárás igénybevételét. A szakértő megdöbbentőnek nevezte, hogy a Tesla figyelmen kívül hagyja ezt.

A szövetségi vizsgálatnak komoly következményei lehetnek, kötelezhetik a gyártót arra, hogy módosítsa járművét vagy a protokolljait, illetve pénzbírság is lehet belőle. A Volvo Group North America 2023-ban 130 millió dollár bírságot fizetett, miután vizsgálat indult a visszahívási eljárása miatt.

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