Sokkal pontosabban diagnosztizál bonyolult eseteket a Microsoft AI-rendszere, mint a háziorvosok

A Microsoft MAI-DxO nevű mesterségesintelligencia-rendszere bonyolult orvosi esetekben több mint kétszer olyan gyakran állított fel helyes diagnózist, mint a háziorvosok vagy nem szakosodott orvosok – derül ki egy friss, a Science-ben megjelent tanulmányból. A Microsoft rendszere több AI-ágenst hangol össze, amelyek egy orvosi konzíliumhoz hasonlóan működnek: kikérdezik a beteget, vizsgálatokat rendelnek el, majd megvitatják a lehetséges diagnózist.

A New England Journal of Medicine 304 esettanulmányán végzett szimulációban a rendszer az esetek 83 százalékában találta el a helyes diagnózist, míg a szakkönyveket és online forrásokat is használó orvosok csak 36 százalékban. Sürgősségi osztályos esetekben 80 százalékos volt a rendszer pontossága, míg az orvosoké 47 százalékos. Mustafa Suleyman, a Microsoft AI vezérigazgatója az eredményt az orvosi szuperintelligencia felé tett lépésnek nevezte.

A szóban forgó összetett eseteket persze a gyakorlatban jellemzően szakorvosok vagy orvoscsoportok kezelik, ők azonban nem szerepeltek az összehasonlításban. A tanulmányból az is kiderül, hogy a javulás nagy része az alapul szolgáló nyelvi modellek fejlődéséből ered, és a Microsoft rendszere ehhez képest kisebb mértékű további javulást hoz. Az OpenAI korábbi, GPT-5 modellje például önmagában is 78,9 százalékos pontosságot ért el, amit a Microsoft rendszere ugyan mindössze négy százalékponttal emelt, viszont egy esetre vetítve nagyjából 3000 dollárral csökkentette a vizsgálathoz szükséges diagnózis becsült költségeit. A rendszer a gyengébb modelleken segített a legtöbbet: a Google Gemini 2.5 Flash pontosságát 46-ról közel 69 százalékra javította, sürgősségi esetekben viszont az újabb modelleknél alig hozott javulást.

A Microsoft most a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Centerrel együtt valós kórházi körülmények között is teszteli a rendszert, írja a TechCrunch. A vizsgálatban a betegek a megszokott ellátást kapják, a hozzájárulásukat adók pedig ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligenciával is kapcsolatba kerülnek, majd végül a kutatók összevetik a rendszer javaslatait az orvosok döntéseivel. Suleyman szerint a cég a Mayo Clinic közreműködésével egy specializált egészségügyi AI-modellt is fejleszt, amelyet jövőre adnának ki, és úgy véli, hogy az egészségügyi AI-modellek képességei a következő két-három évben egy nagyságrenddel javulhatnak.

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