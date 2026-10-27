Kiderült, hogy hívták Uszer kutyáját 3500 évvel ezelőtt

Az egyiptomiakról a közvélekedés úgy tartja, hogy macskás népek voltak – ez azonban nem jelentette azt, hogy a kutyák ne lettek volna nekik fontosak. Ezt jól mutatják az egyes sírokban található kutyaábrázolások is, amelyekhez gyakran nevet is társítottak: ezekből mindeddig összesen 97 került elő azzal a névvel együtt, amit Chelsea Kaufman egyiptológus talált Uszer sírboltjában.

A felfedezés érdekessége, hogy a kamrát már korábban feltárták, és a három kutya képét is megtalálták, de az őket azonosító Norman de garis Davies csak két állathoz tudott nevet társítani: az egyiket Erősnek hívták, a másikat Hűségesnek.

Ő, aki a túlvilágról való Fotó: Chelsea Kaufman

Kaufmannak feltűnt, hogy a harmadik kutya képe mellett is van írás, csak éppen nehezen kivehető. A festményről készült képet kontrasztosította, kiderült a név: „Ő, aki a túlvilágról való”. Ez az első eset, hogy ezt a nevet kutyára alkalmazták, de Kaufman szerint embereket is ritkán hívtak így, ez ugyanis Anubiszra, a halál és a balzsamozás egyiptomi istenére utal.

Önmagában az, hogy a sír falára felfestették Uszer, a 3500 évvel ezelőtt élt hivatalnok képe mellé a kutyáit is, nem meglepő: Kaufman szerint ez és az állatok nevének feltüntetése is arra szolgált, hogy az elhunyt magával vihesse a kutyáit is a túlvilágra. Uszer nemesember és hivatalnok volt I. Thotmesz fáraó uralkodása idején, a sírja Luxor közelében található.

Különös név, különös mintázat

A sírkamra keleti falán látható kutya nemcsak a nevében különleges: az ábrázolása is eltér az egyiptomi újbirodalom divatjától. A kutyának karcsú, fehér teste van, lelógó fülei és nyakörvet visel, ami viszont különösen érdekessé teszi, az a testén látható hullámos mintázat, amihez hasonlót a kutatók eddig még nem találtak a korabeli kutyaábrázolásokon, és ami a gazdája köpenyén látható mintára.

A kutyák az ókori Egyiptomban sokféle szerepet tölthettek be: házikedvencek voltak, munkakutyák és testőrök, de a vallásban is szerepet játszottak, nem véletlen, hogy ez az állat is Anubiszról kapta a nevét, a kutyákat ugyanis a halálistenhez kötötték. Az sem véletlen, hogy ebben a sírban az állatok nevét is feltüntették, ez valószínűleg arra utal, hogy az egyiptomiak többsége egyéniségként, nem munkaeszközként kezelte a kutyákat.

A felfedezés persze nem egetrengető, de mindenképpen ritkának számít, és azt is jól mutatja, hogy egy szemfüles kutató egy meglévő felvétel elemzésével is képes eredményeket elérni – még ha az nem is derült ki belőle, hogy pontosan milyen (esetleg vallási) szerepet tölthetett be Ő, aki a túlvilágról való azon kívül, hogy Uszer valószínűleg Erős és Hűséges mellett őt is szívesen magával vitte volna a túlvilágra.