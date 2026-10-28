Az USA közzétette az eddigi legtisztább felvételt Kína szigorúan titkos űrsiklójáról

Az Egyesült Államok Védelmi Hírszerző Ügynöksége (DIA) hétfőn nyilvánosságra hozta a Shenlongról, Kína szigorúan titkos űrsiklójáról a valaha készített legtisztább fotót. A felvételt még 2024-ben készítette a Maxar Technologies űripari hírszerzési vállalat, majd azt a DIA a 130 oldalas, Kihívások az űrbiztonság terén (Challenges to Security in Space) című jelentésében közölte. A tanulmány az USA és gazdasági kihívói, illetve szövetségesei – köztük Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea – célkitűzéseit elemzi, illetve kitér a növekvő űrszemét problémájára is.

A Shenlong, Kína szigorúan titkos űrsiklója Fotó: Maxar Technologies / DIA

Bár a jelentés 53. oldalán található felvétel magyarázata nem nevezi meg az űrsiklót, a Popular Science szerint minden bizonnyal a Shenlongról van szó. Ez Kína második, többször felhasználható űrrepülőgépe: az egyik prototípusa 2020-ban indult el egy kétnapos Föld körüli küldetésre, majd 2022-ben egy 276 naposra. A Maxar felvételének időpontja egybeesik a Shenlong harmadik ismert, 2023-ban útjára indított és 268 napig tartó küldetésével. A hírek szerint az űrsikló 2026. február 7-én kezdte meg negyedik Föld körüli repülését a kínai Csiucsüan Űrközpontból, azonban erről a küldetésről nem lehet többet tudni.

Az USA ehhez hasonlóan rendelkezik saját titkos űrrepülővel, azonban erről az űreszközről némileg több információ áll rendelkezésre, mint a kínairól. A Boeing által tervezett, többször felhasználható űrrepülő, az X-37B nyolcadik folyamatban lévő küldetése során már 431 napot töltött alacsony Föld körüli pályán. Az űrrepülő körülbelül 8,8 méter hosszú, és a szárnyfesztávolsága közel 4,5 méter, a sebessége pedig eléri a több mint 28 ezer km/órát. Bár az eszköz teljes képessége és kapacitása titkos, az USA Űrhadereje annyit közölt a nyilvánossággal, hogy az űrrepülő nyolcadik küldetése a legkorszerűbb lézeres kommunikációs technológiák, valamint kvantumalapú mérőműszerek tesztelése lesz.

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