Még a Grok is beismerte, hogy borzalmas lett az Odüsszeia AI-generált adaptációja

Az idén nyáron óriási közönségsikert arató, és 1,8 milliárd dolláros bevételt generáló Christopher Nolan által rendezett Odüsszeiát próbálta reprodukálni Elon Musk. A techmilliárdos többször is bírálta a Homérosz ókori görög eposza alapján készített filmet, mert szerinte az nem korhű, történelmileg pontatlan és elítélte a transznemű, illetve a színes bőrű színészek szerepeltetését is. A Grok Image az xAI videó- és képgeneráló modelljével promptolt Odüsszeia-adaptáció hétperces részletét pénteken tette közzé az X-en, majd azt Elon Musk tovább is osztotta. A Grok szerint a Wonder Studios AI-filmstúdió és Dev Walker AI-filmrendező együttműködésével született meg a rövid produkció.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

A történetrészlétben Odüsszeuszon kívül egyik főszereplőről sem derül ki, hogy hogy hívják, és a történetvezetés, illetve a kronológiai sorrend is zavaros. A Wired megkérdezte az Elon Muskhoz tartozó xAI modelljét, a Grokot, hogy az általa elkészített adaptáció megfelel-e a történelmi tényeknek, amire a modell nemmel válaszolt. A chatbot kifejtette, hogy „a Grok Imagine 1. epizódja (és az ígért, szélesebb körű sorozat) Homérosz Odüsszeiájának adaptációja, nem pedig a valós események történelmileg pontos rekonstrukciója”.

Bár Musk már nyáron, a Nolan-film debütálása után megígérte, hogy idén év vége előtt elkészíti a Grokkal az Odüsszeia teljes hosszúságú változatát, a hozzászólók már a hétperces előzetest is szétszedték az X-en. Többen is azért bírálták az AI-generált videó tartalmát, mert számos történelmi pontatlanságot tartalmaz – éppen ezért kritizálta Musk Nolan filmjét – és a kommentelők „lelketlennek” nevezték a film megjelenését, illetve nehezményezték, hogy a szereplők arca túlságosan modern a történeti korszakhoz képest.

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