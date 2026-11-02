A NASA űrhajósai egy több mint egyéves szimulált Mars-küldetés után léptek újra a külvilágra

A NASA a 2030-as évekre tervez embert juttatni a Marsra, amely ambiciózus expedícióhoz az űrügynökség négy űrhajóst tréningezett a houstoni Johnson Űrközpontjában az elmúlt egy évben. A legénység 2025. október 19-én költözött be a 158 négyzetméter alapterületű, 3D-nyomtatással készült létesítménybe, ahol a napi feladataik közé tartozott például a szimulált marsi talajban történő növénytermesztés, illetve a Mars és a Föld közötti, valósághű késleltetett kommunikáció fenntartása a NASA földi központjával – írja a Reuters.

„Pokoli év volt – analóg űrhajósokként, saját szabad akaratunkból vállalt fogságban” – mondta a sajtónak Ellen Ellis, a Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) küldetés egészségügyi tisztje szombaton, miután az űrhajósok elhagyták a tesztkabint. Ugyanakkor Ellis szerint az Egyesült Államoknak minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy az űrkutatási és űrtechnológiai versenyben fölényben maradhasson a globális versenyben, ugyanis mint mondta „egyre szűkül az az időablak, amelyben megőrizhetjük az USA vezető szerepét az űrkutatásban”.

Ross Elder, Matthew Montgomery, Ellen Ellis és James Spicer a szimulált küldetés elkezdése előtt Fotó: Helen Arase Vargas / NASA-JSC

A NASA jelenleg a bolygó körül keringő űreszközök és a felszínt vizsgáló marsjárók bevetésével kutatja, és már korábban, 2023 és 2024 között is végzett egy, a mostanihoz hasonló, szintén 378 napig tartó szimulált Mars-küldetést. Ezeknek a teszt küldetésének a célja, hogy az űrhajósok megszokják a földi rutintól jelentősen eltérő, bezártsággal és korlátozott erőforrásokkal járó életvitelt, illetve hogy egészségesek maradjanak miközben hatékonyan tudják elvégezni a járuk bízott kutatói feladatokat. A következő két hétben a legénység tagjai beszámolókat tartanak és prezentálják az eredményeiket a NASA kutatóinak.

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