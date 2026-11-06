Elismerte a Goncourt-díjas francia író, hogy AI-t használt a díjazott regényéhez

Egy nappal azután, hogy a legrangosabb francia irodalmi díjjal, a Goncourt-díjjal ismerték el, Philippe Jaenada francia író arról beszélt, hogy díjazott regényének megírásához AI-t is használt – ismerteti a Euronews. Mint az író a France Inter rádiónak elmondta, a L'Inconnue du quai de Javel (A Javel rakpart ismeretlenje) című regény megírásakor háromszor „a mesterséges intelligenciához fordult”. A regény egy fiatal nő meggyilkolásáról szól, az 1940-es évek Párizsában. Mint a szerző elmondta, „becsúsztatott" egy olyan mondatot, amelyet az AI írt, azért, hogy „játsszon az olvasóval”, többet azonban nem fedett fel a Goncourt díj odaítélői előtt.

Philippe Jaenada a díjazott művel a kezében Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

Mesterséges intelligenciát használt ahhoz is, hogy „viccet csináljon a ChatGPT-ből", amely „teljesen abszurd választ ad egy technikai adatra” mondta, de továbbit nem árult el. A 62 éves regényíró, aki a megoldatlan bűnügyek szakértője, elmondta, hogy az AI-t műszaki kutatásokhoz is használta: „Úgy gondolom, nem fordíthatunk hátat a mesterséges intelligenciának, mintha nem is létezne. Használnunk kell, el kell ismernünk a létjogosultságát, meg kell szelídítenünk, és nem szabad hagynunk, hogy felváltsa az embert. Hasznosnak kell lennie.”

Bejelentés nagy visszhangot keltett a közösségi médiában. Egyesek úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia „elkerülhetetlenné válik, akárcsak a helyesírás-ellenőrző”, mások csalódottságuknak adtak hangot. „Olyan szerzőket szeretnék olvasni, akik veszik a fáradságot arra, hogy önállóan alkossanak, a szívük, a zsigereik és az agyuk erejével” – kesereg az egyik rajongó az X-en. Más így ír: „rendben van, hogy »játszunk az olvasóval«, de ennek mi köze van a regényíráshoz?”

A Euronews emlékeztet arra, hogy az ügy néhány héttel azt követően történik, hogy egy másik író, Thélyson Orélien felfedte, hogy AI-t használt C'était ça ou mourir (Vagy ez, vagy a halál) című regényéhez. Ennek nyomán levették a nevét és a könyvet a Goncourt-díj shortlistjéről, montreali székhelyű kiadója pedig megszakította vbele az együttműködést.

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