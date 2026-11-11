Igen, a macskád tényleg ugráltat téged

A macskák kommunikációja rendkívül összetett, már ha éppen nem lustálkodnak és hajlandóak kommunikálni, de úgy tűnik, hogy egy trükköt kifejezetten az emberek kedvéért fejlesztettek ki: a nyávogást. A macskák egymás között ritkán nyávognak, a kóbor macskák is jóval kevesebbet, mint azok, amelyeknek van gazdájuk, ez utóbbi csoportban viszont akadnak kifejezetten kommunikatív jószágok is.

Bár az esetek nagy részében az ember nem biztos, hogy szeretné érteni, hogy mit akar vele közölni a macska, a São Paolói Egyetem kutatói mégis megpróbáltak rájönni, hogy milyen körülmények között és milyen célból nyávognak.

A kutatók 38 olyan macskát választottak ki a kísérlethez, amelyek a gazdáik elmondása szerint kifejezetten sokat nyávogtak, amikor enni kértek, ezután szándékosan kellemetlen helyzetbe hozták az állatokat: eldugták előlük az eledelt. Az ételt átlátszó, kilyuggatott dobozokban helyezték el: a macskák érezték a szagát, látták is, de nem fértek hozzá.

Nyisd már ki!

Az etológusok ezután egy percen át figyelték az állatok viselkedését, az első kísérletben úgy, hogy egy ember is volt a szobában, a másodikban úgy, hogy a macskák egyedül voltak. Ha volt kinek panaszkodni, a macskák panaszkodtak is: ebben a kutatók összesen 86 nyávogást regisztráltak. Amikor az állatok egyedül voltak, mindössze 20 alkalommal nyávogtak, inkább az ajtót nézték, és várták, hogy megérkezzen valaki, aki ki tudja nyitni a dobozt.

Amikor kéznél volt a segítség, a nyávogás mellett a macskák gyakran a gazdájukra, majd a dobozra pillantottak, ezzel is jelezve, hogy szükség lenne a szembefordítható hüvelykujjakra. Ebből még persze nem lehet kikövetkeztetni, hogy pontosan mit akartak mondani a macskák, de az üzenet lényege nyilvánvalónak tűnik.

A kísérletből kiderült az is, hogy a macskák nem csak úgy általánosságban az élet igazságtalanságára panaszkodnak: ha nem volt kitől segítséget kérni, csak úgy tessék-lássék nyávogtak. A következő lépés a különböző hangok alaposabb vizsgálata lesz, a kutatók ettől azt várják, hogy további elemzés után különbséget lehet majd tenni a macskák különböző igényei között.