Olyan molekuláris jelet fedezhettek fel a kutatók, ami segítheti a petefészekrák korai észlelését

A petefészekrák gyakran a petevezeték belső felszínén kialakuló mikroszkopikus elváltozással kezdődik, amely hatására az érintettek vérében kimutatható egy, a későbbi rákos elváltozást jelző molekula – írja egy, a Nature Medicine tudományos folyóiratban kedden megjelent friss tanulmány. A kaliforniai Newport Beachben működő Hoag Family Cancer Institute kutatói 506 résztvevőn végeztek szövettani vizsgálatokat, amelyekből kiderült, hogy a Tu-Stroma nevű RNS-molekula olyan potenciális markerként azonosítható, ami a preinvazív, azaz a még környező szövetekbe be nem törő, de már osztódásnak indult rákos sejtek, és a korai stádiumú magas fokú szerózus karcinóma (hámeredetű rosszindulatú daganat) biológiájához kapcsolódik.

A petevezetékrák kialakulását megelőző elváltozásokat szerózus tubáris intraepiteliális karcinómának (STIC-nek) nevezik. Ez az állapot vezet a betegség későbbi megjelenéséről árulkodó Tu-Stroma nevű RNS-molekula szintjének megemelkedéséhez. E molekula jelenléte az érintett nők 92,3 százalékánál kimutatható volt a vérből, míg a kontroll csoportban lévő egészséges nőket a kutatók a tesztelések során 98,2 százalékban helyesen azonosították. „A magas kockázatnak kitett nők esetében ez átalakíthatja a megelőzés megközelítését” – mondta közleményében Esha Madan, a Hoag kutatója és a tanulmány társszerzője.

Az érintett nőknek azt a nehéz döntést kell meghozniuk, hogy eltávolíttatják-e a petefészkeiket és a petevezetékeiket prevenciós céllal. Madan szerint ez az új felfedezés azért is fontos, mert „ma a megelőző műtétekkel kapcsolatos döntéseket nagyrészt az örökletes kockázat alapján hozzák meg, anélkül, hogy tudnánk, valóban jelen vannak-e rákmegelőző elváltozások. Felfedezésünk végül megadhatja ezt a hiányzó biológiai információt”. Ugyanakkor a kutatók a tanulmányban figyelmeztettek, hogy valós klinikai környezetből származó, egymást követően bevont betegcsoportokban végzett prospektív vizsgálatokra van szükség az elméletük igazolásához.

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