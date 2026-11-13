Most hétvégén dőlhet el, hogy új korszakot nyit-e a Starship az űrkutatásban
Órákon belül eddigi legfontosabb küldetésére indíthatja a Starshipet a SpaceX, aminek során megkísérlik mind a Super Heavy első fokozat, mind a Starship űrhajó indítóállásra történő visszajuttatását.
A 124 méter magas rakétarendszer magyar idő szerint pénteken 23:45-kor indulhat útnak, amennyiben a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) a következő órákban megadja a fellövéshez szükséges engedélyt.
Ship 42 moves to the Starbase pad ahead of launch https://t.co/pMUFTHneJQ— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026
Ha a küldetés sikerrel jár, ez lesz az űrkutatás történetében az első alkalom, amikor egy világűrt megjárt rakéta mindkét fokozata épségben visszajut a Földre. Elon Musk cége azt reméli, hogy ez az áttörés elvezethet a Starship gyors és teljes újrafelhasználásához, ami elengedhetetlen a Holdhoz és később a Marshoz irányuló küldetésekhez.
A Starship 15. repülése a tervek szerint közel egy napig tart majd, aminek során az űrhajó szeptemberi, úttörő útjához hasonlóan 26 Starlink V3 műholdat állíthat Föld körüli pályára. A másfél hónappal ezelőtti küldetés során egy hajtóműhiba miatt hosszú percekig kétséges volt, hogy az űrhajót a tesztprogram történetében először pályára állítják-e – de végül ennek megkísérlése mellett döntöttek. A korábbiaknál jóval nagyobb teljesítményű, műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink V3-as műholdak felbocsátására csak a Starship képes.
A SpaceX reményei szerint a fellövés után néhány perccel a Super Heavy első fokozat visszatér majd az indítóállásra, miközben a 42-es számú Starship pályára áll a Föld körül. Az űrhajó a tervek szerint 14-szer kerüli majd meg bolygónkat, mielőtt most először az Indiai- vagy Csendes-óceán helyett a texasi indítóállásra kísérli meg a visszatérést szombaton 22:17-kor.
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