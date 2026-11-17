Tavaly összesen 2857 esetben fordultak növényvédő szer okozta mérgezéses panaszokkal orvoshoz Brazíliában, de a valódi esetek száma ennek a sokszorosa lehet – derül ki az Unearthed és a Public Eye frissen közzétett jelentéséből. Ezek közül 1605 esetben sikerült azonosítani azt is, hogy milyen készítményekről volt szó – és ezek között több olyan európai gyártmányú szer is akadt, amelyek használata Európában nem engedélyezett. Az országban egy év alatt harmincketten haltak bele a mérgezésbe.

Az esetek száma azért lehet ennél nagyobb, mert hivatalosan csak az számít mérgezésnek, amit annak jelentenek az orvosok vagy nővérek, de Vanda Garibotti biológus szerint az egészségügyi személyzet nem minden esetben ismeri fel a tüneteket, laboratóriumi teszteket pedig csak elvétve végeznek.

Az egyik azonosított gyomirtó a brit gyártású Reglone, amelynek a használatát 2019-ben tiltották be az Európai Unióban, 2020-ban pedig Nagy-Britanniában is. A szer dikvátot tartalmaz, ami vakságot, hányást, bőrirritációt, görcsöket, szervkárosodást és halált is okozhat – egy most ismertetett esetben is ez történt, miután egy brazil földműves figyelmetlenségből beleivott a gyomirtóba.

Vitatott adatok

Annak ellenére, hogy Európában tiltott a használata, Brazília a világ egyik legnagyobb dikváttartalmú növényvédő-importőre. A cianamid-tartalmú Dormex használatát 2008-ban tiltották be az Európai Unióban, a brazil egészségügyi minisztérium adatai szerint az országban hivatalosan 17 esetben okozott mérgezéses tüneteket a szer használata. A BASF által gyártott Finale gyomirtóban glufozinát található, az Európai Unióban 2018 óta tiltott a használata, Brazíliában megengedett, ez a szer is okozott mérgezéseket.

Az ügyben a Reglone-t gyártó Syngenta is megszólalt: a cég szerint a termékeik használata biztonságos, ha betartják a megfelelő munkavédelmi szabályokat, a Greenpeace pedig túloz, amikor mérgezésről beszél, a minisztérium statisztikái szerint ugyanis hivatalosan nagyjából csak az esetek fele minősül annak. A lazább brazil szabályozásról a cég szóvivője azt mondta, hogy attól még, hogy eltér a brit vagy európai szabályozástól, nem lesz feltétlenül rosszabb: minden olyan szert, aminek engedélyezik a használatát az országban, szigorúan ellenőriznek. A Roundupot is gyártó Bayer is kétségét fejezte ki az adatok megbízhatóságával kapcsolatban, a cég álláspontja szerint pedig a szer használata biztonságos.

Brazília a világ legnagyobb növényvédőszer-fogyasztója, ez pedig komoly egészségügyi és környezeti problémákat vet fel. Az országban több olyan szert is használnak, amelyekről kiderült, hogy a talajvízbe jutva mérgezik a vizes élőhelyeket, és bár a kormány több olyan szert is betiltott, amelyek használata bizonyítottan környezetszennyező és veszélyes, az emberek továbbra is használják őket, a vegyszerek pedig kelendő terméknek számítanak a feketepiacon.