Az Anthropic értéke elérheti az 1,5 billió dollárt a csütörtöki tőzsdére lépéskor, az ötéves AI-vállalat ezzel a világ egyik legértékesebb cégévé válik. A Claude nevű chatbotot fejlesztő vállalat részvényeinek árfolyama 83 dollár lesz a New York-i székhelyű, technológiai vállalatokra szakosodott Nasdaq-on, a tőzsdei bevezetéskor - ismerteti a BBC.

A kibocsátás összesen 980 000 000 darab törzsrészvényből áll. Ennek döntő többségét maga az Anthropic értékesíti, míg 23,5 millió darabot bizonyos meglévő részvényesek kínálnak eladásra. Az Anthropic nem részesül bevételben az általuk értékesített részvényekből - jelentette be a cég. A részvények várhatóan november 19-én kezdik meg a kereskedést a Nasdaq Global Select Market tőzsdén, a részvénykibocsátás lezárása várhatóan november 20-án lesz.

Az Anthropic lesz az első olyan amerikai tőzsdei vállalat, amely kizárólag a mesterséges intelligenciára összpontosít, és nyilvánosan jegyzett céggé válik. A tőzsdei bevezetés a gyors ütemben növekvő AI-iparág számára is próbatételt jelent, egyre több ugyanis a kétely és kérdés azzal kapcsolatban, hogy megtérül-e az a hatalmas összeg, amelyet a technológia fejlesztésébe fektetnek.

A vállalat a hónap elején még azt közölte, hogy részvényeit darabonként 70 és 78 dollár közötti áron kínálja majd, ami legfeljebb 1,3 billió dolláros vállalatértéket jelentett volna. A részvényei iránt azonban rendkívül nagy az érdeklődés – közölte a BBC-vel a vállalat egyik korai befektetője, aki névtelenséget kért. Elmondása szerint a részvények iránti igény több mint tízszeresen meghaladta a rendelkezésre álló mennyiséget a tőzsdei bevezetés előtt. Ha ez valóban így van, akkor az Anthropic vállalatértéke már a csütörtöki kereskedés kezdetekor gyorsan meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt.

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