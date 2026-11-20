Néhány év alatt felfalta kisebb partnerét egy hatalmas csillag, aminek során kitöréseket produkált és potenciálisan megfiatalította önmagát – írta csütörtökön az IFL Science egy friss kutatás alapján.

Az Androméda galaxisban található csillag-összeolvadás utóéletét kutatók több földi és űrteleszkóppal is megfigyelték. Az összeolvadás által okozott felfényesedésre az automatikus égboltfelmérést végző Zwicky Transient Facility robotteleszkóppal bukkantak rá 2025 októberében. Ezután kiderült, hogy a Baónak becézett csillagrendszert már korábban is megfigyelték, ráadásul különböző teleszkópok, különböző hullámhosszakon.

Ezáltal rekonstruálni tudták, hogy mi történt: a kettőscsillagrendszer fényessége 2018-ig állandó volt, majd növekedni kezdett, és 2023-tól furcsa jeleket kezdett produkálni. 2024-ben felfényesedett és port lövellt ki magából, 2025 nyarán pedig látható tartományban elhalványult, míg infravörös tartományban felfényesedett. Néhány hónappal később pedig egy nagy kitörést produkált. Ezután a 2025 októberi kitörés után az égitestet a Swift és a James Webb űrtávcsövekkel, valamint a Hawaiin található, 8,1 méter átmérőjű Gemini North teleszkóppal figyelték meg.

Művészi illusztráció a Nagy Baó és a Kis Baó összeolvadásáról Illusztráció: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI); Science: Viraj Karambelkar (Columbia)

A mérések alapján Viraj Karambelkar, a Columbia Egyetem csillagásza és kollégái a Nature folyóiratban szerdán azt írták, hogy a két csillag hét év alatt olvadt össze. A Nagy Baónak (Big Bao) nevezett csillag sugara a Napénak 350-szerese és 18 ezerszer fényesebb nála, míg egykori partnere, a Kis Bao (Little Bao), a Napnál kisebb és halványabb volt. „Valóságos monstrum volt ez a csillag, teljesen túlragyogta a mérésekben a kísérőjét” – mondta a kutatásban részt vevő Karel Temmink a Nagy Baóról. A csillagok a kutatók szerint évezredekig nyugodtan keringtek egymás körül, miközben a Nagy Bao vörös óriássá fúvódott föl. Aztán a kisebb csillag megérintette Nagy Bao felszínét és megkezdődött az összeolvadásuk.

„A csillagösszeolvadásokat nagyon-nagyon nehéz valós időben megfigyelni, mert nehéz előre jelezni őket” – mondta Karambelkar. A megfigyelések soha nem látott betekintést adnak abba, hogy ilyen csillag-összeolvadások miként mennek végbe, feltárva, hogy a vártnál sokkal gyorsabbak. Kisebb partnerének felfalásával Nagy Bao friss üzemanyaghoz jutott, ami miatt korához képest fiatalabb csillagként viselkedik, és tovább tarthat majd aktív fúziós életszakasza.