Az Egyesült Államok hadserege több mint négy tonna vegyi anyagot robbantott fel Iowa államban
Az USA hadserege szerdán keleti idő szerint délelőtt tíz órakor (magyar idő szerint délután négy órakor) az Iowa állambeli, middletowni lőszergyárban robbantott fel mintegy 4500 kilogramm ólom-azid robbanóanyagot. A település és a környék lakóit arra kérték a hatóságok, hogy az ellenőrzött detonáció idejére hagyják el a lakóhelyüket, ugyanis a robbanás következtében ólomszennyeződés kerülhet a levegőbe – írja a CNN. Az amerikai hatóságok azzal indokolták a mesterséges robbantás szükségességét, hogy a 68 hordónyi ólom-azid esetében fennállt az öngyulladás és a spontán robbanás veszélye.
Ez a hadsereg tisztviselői szerint úgy történhet meg, hogy a lejárt szavatosságú anyag kikristályosodik, majd a kristályok a fagypont közeli hőmérséklet hatására könnyebben eltörhetnek, mint melegebb időjárási körülmények között. Ugyanakkor az anyag kifejezetten veszélyes, és különösen egészségtelen a gyerekek, illetve a terhes nők számára: egyes környezetvédelmi csoportok szerint az ólompor Iowa vidéki részein és Missouri északkeleti részén terjedhet el.
Donald Trump elnök a sajtónak azt mondta, hogy a korai jelentések szerint a hadsereg robbanásmérséklési erőfeszítései „messze felülmúlták a várakozásokat”. Az ellenőrzött detonációt azután hajtották végre, hogy a hadsereg reggel megkapta a szövetségi fellebbviteli bíróság (federal appeals court) jóváhagyását. ezt megelőzően az Egyesült Államok 8. körzeti fellebbviteli bíróságának háromtagú bírói testülete hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megtette a megfelelő biztonsági lépéseket, és intézkedéseibe beépítette a környezetvédők javaslatait is.
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