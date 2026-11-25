Az USA hadserege szerdán keleti idő szerint délelőtt tíz órakor (magyar idő szerint délután négy órakor) az Iowa állambeli, middletowni lőszergyárban robbantott fel mintegy 4500 kilogramm ólom-azid robbanóanyagot. A település és a környék lakóit arra kérték a hatóságok, hogy az ellenőrzött detonáció idejére hagyják el a lakóhelyüket, ugyanis a robbanás következtében ólomszennyeződés kerülhet a levegőbe – írja a CNN. Az amerikai hatóságok azzal indokolták a mesterséges robbantás szükségességét, hogy a 68 hordónyi ólom-azid esetében fennállt az öngyulladás és a spontán robbanás veszélye.

Ez a hadsereg tisztviselői szerint úgy történhet meg, hogy a lejárt szavatosságú anyag kikristályosodik, majd a kristályok a fagypont közeli hőmérséklet hatására könnyebben eltörhetnek, mint melegebb időjárási körülmények között. Ugyanakkor az anyag kifejezetten veszélyes, és különösen egészségtelen a gyerekek, illetve a terhes nők számára: egyes környezetvédelmi csoportok szerint az ólompor Iowa vidéki részein és Missouri északkeleti részén terjedhet el.

Donald Trump elnök a sajtónak azt mondta, hogy a korai jelentések szerint a hadsereg robbanásmérséklési erőfeszítései „messze felülmúlták a várakozásokat”. Az ellenőrzött detonációt azután hajtották végre, hogy a hadsereg reggel megkapta a szövetségi fellebbviteli bíróság (federal appeals court) jóváhagyását. ezt megelőzően az Egyesült Államok 8. körzeti fellebbviteli bíróságának háromtagú bírói testülete hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megtette a megfelelő biztonsági lépéseket, és intézkedéseibe beépítette a környezetvédők javaslatait is.

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