Az Európai Unió messze elmaradhat a covidjárvány idején tett ígéreteitől, miszerint 2026 végéig 200 milliárd eurót fordít zöld projektekre – írta szerdán a Politico az Európai Bizottság által közölt információk alapján.

Egy hónappal a határidő előtt a Bizottság szerint a tagállamok mindössze 113 milliárd euró értékben adtak be olyan projekteket, amik jogosultak az uniós zöld támogatásra. Ezek a zöld támogatások, amiket közös hitelfelvételből terveztek finanszírozni, részei voltak a Bizottság 2020-as vállalásainak, amik a covidjárvány gazdasági hatásainak kiheverésében segítették a tagállamokat.

A program elindításakor a Bizottság azt mondta, hogy a NextGenerationEU helyreállítási alap 648 milliárd eurós keretének 30 százalékát speciális zöldkötvények alkotják majd, amiket klíma- és környezetvédelmi projektek finanszírozására terveztek. Ehhez képest idén november 10-ig a Bizottság csak 86 milliárd eurónyi EU-s zöld kötvényt bocsátott ki, az eredetileg kitűzött cél kevesebb mint felét.

Az EU-nak így kicsit több mint egy hónapja maradt arra, hogy kibocsátson további több mint 100 milliárd eurónyi zöldkötvényt. A Bizottság szóvivője a lappal azt közölte, hogy a célkitűzés elérése attól függ, hogy az uniós tagállamok elegendő elszámolható zöld kiadást jelentenek-e be.

A nemrég sikertelenül zárult COP31 klímacsúcson az Európai Unió az Egyesült Királysággal és a klímaváltozás által leginkább fenyegetett országokkal együtt kiállt amellett, hogy ki kell vezetni a fosszilis energiaforrásokat. Ezt a csúcson Szaúd-Arábia, Oroszország és India ellenezte a leghangosabban, meggátolva azt, hogy az országok végül megállapodásra jussanak.