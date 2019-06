A Google egymilliárd dollárt ajánlott fel a San Franciscó-i lakhatási válság megoldására

Maga Sundar Pichai, a cég vezérigazgatója jelentette be a Google hivatalos blogján, hogy a techcég egymilliárd dollárt fektet a San Franciscó-i ingatlanfejlesztésbe, ebből a pénzből húszezer lakást akarnak építeni. Az adófizetésben annyira nem jeleskedő cég lépésére azért van szükség, mert a Szilícium-völgyben elképesztően elszálltak a lakásárak, de a közlekedés is meglehetősen kaotikussá vált, méghozzá épp a Google és a többi óriáscég miatt. Pichai közleménye szerint a Google tulajdonában lévő, most üzleti felhasználású területeken legalább tizenötezer lakást építenek, kifejezetten az alacsony és középjövedelmű réteg számára.

A beruházást tíz évre tervezték, ennek során 750 millió dollárt szánnak az előbbi projektre, 250 milliót pedig „ösztönzésnek” más beruházók számára, ettől további ötezer lakást várnak, ötvenmilliót pedig nonprofit alapítványoknak adományoznak, ezt a hajléktalanok megsegítésére szánják.

Megszállják vagy fejlesztik?

A Google-t már eddig is több kritika érte amiatt, hogy teljesen átalakította a cég főhadiszálásának otthont adó Mountain View-t, ezúttal is attól tartanak, hogy az óriásberuházással még inkább megszállják majd a várost, ahol már így is minden tizedik lakos a Google-nek dolgozik.

Ahhoz képest, hogy a cég 1999-ben nagyjából ötven alkalmazottal érkezett a városba, szédítő iramban növekedett – a lakáspiac pedig nem tudta tartani vele a lépést. A beruházás kritikusai attól is tartanak, hogy ha ilyen ütemben hódítja meg a várost a cég, és tovább növekszik, a tíz évre tervezett beruházásokkal sem oldják meg a problémát.

Járókelők Googleföldén Fotó: Christoph Dernbach/dpa Picture-Alliance/AFP

Ha az általános lakhatási problémát nem is sikerül megoldani, a Google legalábbis közelebb kerülhet egy régi álmához: ahhoz, hogy az emberek a Google-nél dolgozzanak, aludjanak és úgy általában ki se tegyék a lábukat a cég tulajdonából. A cég álláspontja szerint ők jó szomszédként segítik is a várost, de közösséget is építenek – ezzel pedig a bolygót is óvják, hiszen ha közelebb biztosítanak lakhatást a dolgozóknak a munkahelyükhöz, jelentősen csökkentik az emissziós lábnyomukat is. Pichai közleménye szerint jelenleg kilencezer autóval kevesebb jár az utakon, mint egy kevésbé zöld megoldásnál, a munkatársak nagy része ugyanis a Google buszaival jár be dolgozni.

