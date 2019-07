A kondenzcsíkokból kialakuló felhők fokozzák az üvegházhatást

Inkább kellemes, mint kellemetlen érzésekről számolnak be azok, akik a pszichológusok és neurológusok szerint is bizonyítottan átéltek már halálközeli élményt. Az Európai Neurológiai Akadémia oslói kongresszusán dán, német és norvég kutatók számoltak be vizsgálati eredményeikről.