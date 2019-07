Másfél tonna patkánymérget szórnának szét egy kaliforniai szigetvilágban

Patkányméreggel átitatott egéreledel helikopteres kiszórását javasolta az Egyesült Államok Halászati és Vadvédelmi Szolgálata az egérinvázióról tartott nyilvános meghallgatáson a Kaliforniai Parti Tanácsnak, amelyet a partvidék élővilágának védelmére hoztak létre 1972-ben.

Az AP beszámolója szerint a szövetségi kormányügynökség egy vaskos jelentésben tárta fel a San Franciscótól 44 kilométerre fekvő Farallon-szigetek ökoszisztémáját felforgató invázió részleteit. A szigetvilágba a múlt század elején betelepülő házi egerek (Mus musculus) populációi annyira felduzzadtak mára, hogy szó szerint kiszorítják élőhelyeikről az ott honos 13 tengeri madárfajt.

A 300-350 ezer egyedből álló madárpopuláció védelmére a kormányügynökség azt javasolta a kaliforniaiaknak, hogy 1,5 tonnányi mérget vessen be a rágcsálók ellen. A radikális beavatkozás ugyan szerintük is elpusztítana néhány madarat is, de ez még vállalható áldozat.

Partvidéki idill Kaliforniában Fotó: Philip Waller/Image Source

A helyi természetvédők szerint az ilyen szőnyegbombázás nem megoldás, mert a patkányméreg nem csak az egerekkel, hanem az eledelt vagy az egértetemeket elfogyasztó madarakkal is végezne, nem beszélve a kaliforniai partok mentén élő tengeri emlősökkel. A szőnyegbombázással a természetvédők szerint még inkább károsodna az ökoszisztéma.

A Kaliforniai Parti Tanács még nem döntött a kérdésben, a méregszórásra 2020 előtt semmiképp nem kerül még sor.

Kapcsolódó anyagaink: