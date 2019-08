Lassan nem tudják hova tenni a radioaktív vizet Fukusimában

A 2011-es földrengés, majd az azt követő cunami után súlyosan megrongálódott fukusimai atomerőműből még mindig szivárog a radioaktív talajvíz a tengerbe. Ezt a folyamatot tavaly egy jégpáncél létrehozásával próbálták megállítani, az erőműben azonban még rengeteg fertőzött víz van, azzal pedig, amit egy körben már megtisztítottak, a mérnökök nem tudnak mit kezdeni. Kritikusai szerint a fagyasztásos technika sem ért sokat: az esővíz, pláne tájfun idején, leszivárog a reaktorokhoz, további radioaktív talajvizet létrehozva – becslések szerint még körülbelül negyven év kellhet ahhoz, hogy megtisztítsák a területet.

A takarítással megbízott vállalat, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a kármentesítés kezdetekor már hatalmas tartályokat épített a már majdnem megtisztított víznek, még mindig túl sok trícium van benne ahhoz, hogy gond nélkül ki lehessen önteni – viszont hiába építenek folyamatosan új tartályokat, 2022-re kifogynak a helyből. Eddig körülbelül 1 millió tonnányi szennyezett vizet gyűjtöttek össze, és naponta körülbelül 150 tonnányi termelnek még ki.

A fukusimai tartályok - már nincs sok hely bennük Fotó: KIMIMASA MAYAMA/AFP

Nincs hely? Öntsük ki!

Az erre felállított állami bizottság több lehetséges megoldást vázolt a problémára. Ezek közé tartozik az is, hogy a szennyezett vizet kellően felhígítva egyszerűen beleeresztik a Csendes-óceánba. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az IAEA is ezt a megoldást látja egyelőre a legjobbnak, miközben a helyi halászok azzal tiltakoznak, hogy ki tudja, mit tesz ez a halakkal, de ha nem is árt nekik, az biztos, hogy az ott fogott árut nem lesz egyszerű eladni.

A további javaslatok között szerepel az is, hogy a szennyezett vizet jó mélyen a földbe vezetik, illetve további tartályok létesítése is. A TEPCO a tervek szerint 2021-ben kezdi meg a fűtőanyag eltávolítását, ehhez pedig mindenképpen több helyre lesz szükség. A vállalat vizsgálja az elszállítás lehetőségét is, de egyelőre nem akadt még senki, aki szívesen tárolna magánál egymillió tonnányi szennyezett vizet – a helyi lakosok viszont azt sem támogatják, hogy az örökkévalóságig a nyakukon maradjanak a veszélyes tartályok.

