Trump szerint Henry Ford forog a sírjában, amiért a gyár csökkentené az emissziót

A Ford, a Volkswagen, a BMW és a Honda is aláírta azt a megállapodást Kalifornia állammal, amelyben a gyártók a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának csökkentését vállalják 2026-ig. Ez gazdaságosabbá és fenntarthatóbbá tenné az autók üzemeltetését, egyúttal közelítene az Obama-kormány idején kitűzött emissziós célokhoz.

Egyelőre Kalifornián kívül 12 állam írta alá a megállapodást, de valószínű, hogy további államok is követik majd a példát, ahogy az is, hogy további gyártók is csatlakoznak majd az egyezményhez; a New York Times szerint a Mercedes-Benz lehet a következő a sorban.

Míg a Ford előremutató lépésként értékeli az emisszió csökkentését, Donald Trump úgy véli, hogy a nagy múltú amerikai autógyár meggyalázza alapítójának emlékét azzal, hogy a kisebb kibocsátású autókat drágábban állítja elő, mint a hagyományosakat. Az amerikai elnök szerint ráadásul ezek a kocsik kevésbé biztonságosak, és nem is működnek túl jól, a cég vezetősége pedig gyáván meghátrált a kaliforniai törvényhozók előtt. Trump szerint Henry Ford forog a sírjában a polkorrekt autógyárak döntése miatt.

Trump ennek örömére behívatta több, az aláírásból kimaradó gyár képviselőit is, hogy lebeszélje őket az egyezményhez való csatlakozásról, a Times beszámolója szerint a megbeszélésen a General Motors, a Fiat Chrysler és a Toyota vett részt. A Los Angeles Times szerint egy további gyár csatlakozása várható az egyezményhez, de hogy melyik az, arról még nem szólnak a hírek.

Nem létezik, de megfékeztük!

Az amerikai elnök szerint teljesen fölösleges az autók emissziójának csökkentése, mert a károsanyag-kibocsátásuk egyébként is elhanyagolható – pedig az autók felelősek az Egyesült Államok emissziójának 20 százalékáért (más számítások szerint 2018-ban a szén-dioxid-kibocsátás 36 százalékáért a gépjárművek voltak felelősek). Ha a gyártók a Trump-kormányzat által kitűzött magasabb emissziós célokhoz tartanák magukat, a kibocsátás a CarbonBrief számításai szerint 13 százalékkal emelkedne a szektorban.

Donald Trump egyébként is ambivalens viszonyban van a klímaváltozással: hol álhírnek nevezi, amelyet Kína talált ki az amerikai ipar rombolására, hol azzal dicsekszik, hogy az Egyesült Államok élen jár az üvegházhatású gázok visszaszorításában. Időközben néha kitér arra is, hogy a szélerőművek rákot okoznak.

Egy felmérés szerint a téma körüli zűrzavar nemcsak az autógyártókat osztja meg, hanem a szavazókat is: több gyártó inkább belemenne a szigorúbb szabályozásba, ha ettől stabilitást remélhet, a szavazók 62 százaléka pedig elégedetlen azzal, ahogy az elnök a klímaváltozás ügyét kezeli.

