A felére csökkenthető a szívbetegségek kockázata a négy gyógyszert egyesítő szupertablettával

Először hajtottak végre széles körű klinikai vizsgálatot azzal az úgynevezett politablettával (polypill), vagyis kombinált gyógyszerrel, amely négy különböző hatóanyag egyesítésével a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát 30 százalékkal, a szívrohamét pedig 50 százalékkal csökkenti.

A már több mint húsz éve felvetett szupergyógyszert eddig csak kisebb csoportokon és rövid távon tesztelték, de most egy nagyszabású kutatás részeként összesen 50 ezer, 40 és 75 év közötti alanyon vizsgálták annak hatását öt éven keresztül, az iráni Golesztán tartományban.

Minél több a gyógyszer, annál kevésbé tartják be a rendszeres szedést

A Lancet orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint azoknál, akiknek korábban nem volt semmilyen szív- és érrendszeri betegségük, 40 százalékkal kisebb eséllyel történt súlyos esemény (például sztrók, szívroham, szívelégtelenség vagy akut koszorúér-szindróma) a gyógyszer helyett csak életmódtanácsokkal ellátott kontrollcsoporthoz képest. Azoknál, akiknek már voltak szívproblémái, 20 százalékkal csökkent ugyanez a kockázat.

A politabletta 12,5 mg hidroklorotiazidot (vérnyomáscsökkentő), 81 mg acetilszalicilsavat (fájdalomcsillapító), 20 mg atorvasztatint (LDL-koleszterinszint-csökkentő) és 5 mg enalaprilt (ACE-gátló vérnyomáscsökkentő) tartalmaz. A kutatók szerint azoknál az alanyoknál, akik betartották a gyógyszer napi egyszeri bevételét, 57 százalékkal csökkent a szívroham előfordulásának esélye.

Jelenleg a szívbetegeknek egy sor gyógyszert felírnak az orvosok: külön vérnyomáscsökkentőt, sztatint a koleszterin csökkentésére és aszpirint a véralvadásgátló hatása miatt. „Minél több tablettát kell az embernek szednie, annál kevésbé fogja ezt hosszú távon betartani. Krónikus betegségeknél ez azt jelenti, hogy 30-40 éven keresztül minden nap észben kell tartani minden egyes gyógyszer külön beszedését” – mondta az AFP-nek Kausik Ray, a londoni Imperial College orvosprofesszora. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a szívrohamon átesett páciensek egyharmada már 90 nappal az eset után abbahagyja a gyógyszerek szedését.

A fejlődő országokban jelenthet igazi áttörést

A két csoport alanyainál a vérnyomásban nem észleltek nagy különbséget, de az LDL-, vagyis a rossz koleszterin szintje jóval alacsonyabb volt a kombinált gyógyszert szedők körében. Az eredmények hasonlók voltak a férfiaknál és a nőknél is. „Most már tudjuk, hogy a fix dózisú politablettával a gyakorlatban is van klinikai haszna. De még ezek a gyógyszerek sem jelentenek alternatívát az egészséges életmódra, a szedése mellett fizikai aktivitásra, egészséges étkezésre és a dohányzásról való leszokásra is szükség van” – mondta a tanulmány egyik szerzője, Fatemeh Malekzadeh.

A több gyógyszeres megoldásnál sokkal költséghatékonyabb politabletta a fejlődő országokban jelenthet igazán áttörést, a kutatásban részt vett Nizal Sarrafzadegan szerint ugyanis „évente 18 millió haláleset történik szív- és érrendszeri betegségek következményeként, ezeknek több mint a háromnegyede alacsony és közepes jövedelmű országokban.”

