Kalifornia kitiltja a kis flakonos piperecikkeket a szállodákból

A nagyobb kaliforniai hotelekben 2023-tól tilos a vendégeket kis flakonos szállodai piperecikkekkel ellátni, miután Gavin Newsom kormányzó a múlt héten aláírta az erről szóló törvényt. 2024-től az ötvenszobásnál kisebb szállodákat is kötelezik a túlságosan környezetszennyező szolgáltatás kivezetésére, a tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a kórházakra, ápolási otthonokra, börtönökre, menhelyekre és egyéb lakossági szolgáltatást nyújtó intézményekre.

Néhány nagy hotellánc már korábban lépett, a Marriott International például már 2020 végére világszerte eltünteti szállodáiból a kis flakonos tisztálkodószereket – ezáltal évi félmilliárd darabbal kevesebb kis műanyagflakon köt ki a szeméttelepeken. A Marriott ehelyett nagyobb, újratölthető palackokkal látja el a szállodák szobáit. A szállodalánc számításai szerint egyetlen 140 szobás hotel így évi 120 kilogrammal (23 ezer flakonnal) kevesebb műanyaghulladékot termel egy évben.

A Holiday Inn hálózatot birtokló IHG júliusban jelentette be szándékát, hogy 2021-től kezdve bevezeti a nagyobb kiszerelésű piperecikkeket, a Hilton pedig még korábban jelentette be, hogy elkezdi a használt szappanok újrahasznosítását.

Mindez egyébként nagy valószínűséggel a szállodáknak is megtakarítást jelent, ezért is támogatta a hotellobbi a most elfogadott kaliforniai jogszabályt. Azokat a szállodákat, amelyek megszegik az új szabályozást, kezdetben napi 500 dollár büntetést kell fizetniük, további szabálytalanság esetén pedig már 2000 dollárra nő a bírság.

Ritz–Carlton hotel a kaliforniai Half Moon Bayen Fotó: Wikimedia Commons

A szállodai piperecikkek ésszerűtlenségének csökkentése csak kis lépés – olyasmi, mint a műanyag szívószálak betiltása –, mégis minden apróság számít, amivel az egyszer használatos műanyagoktól való függést csökkentik. Az Egyesült Államokban ez különösen erős, hogy mást ne mondjunk, a lakosság óránként hárommillió műanyag vizespalackot használ el, aminek a nagy többségét nem hasznosítják újra.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: