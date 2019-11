25 évvel korábban telt meg Kína legnagyobb szemétlerakója, mint tervezték

Megtelt, ezért idő előtt bezár Kína legnagyobb, körülbelül 100 focipályányi nagyságú hulladéklerakó telepe, amelyet napi 2500 tonna szemét tárolására terveztek, de helyette naponta 10 ezer tonnányi hulladékot fogadott. A Sanhszi tartományban található szemétlerakót 1994-ben építették, és a tervek szerint 2044-ben zárták volna be, így 25 évvel az eredeti elképzelés szerinti céldátum előtt ért véget a Csiangcunkou nevű telep története.

A Hszian városához tartozó lerakó nagyjából 700 ezer négyzetméteres területével és 150 méteres mélységével több mint 34 millió köbméteres kapacitással rendelkezett, és 8 milliónál is több lakos igényeit szolgálta ki. A hivatalos közlemény szerint a megtelt szeméttelepet hamarosan „ökológiai parkká” alakítják.

Hszian egészen idáig a kisebbségbe tartozott a kínai városok között abban a tekintetben, hogy kizárólag a szemétlerakó telepekre hagyatkozott, miközben az egész országban elindult egy alternatív hulladékhasznosítási hullám, például szemétégetők létesítésével. November elején már a hsziani önkormányzat is átadott egy szemétégetőt, és bejelentette, hogy 2020-ra még négy ilyen létesítményt telepít. Ezek együtt 12 750 tonnányi szemetet lesznek képesek kezelni naponta.

A szeméttelep látványa a magasból Fotó: Tian ye/Imaginechina

A legfrissebb, 2017-es adatok szerint Kínában 654 szemétlerakó telep és 286 hulladékégető mű létezett, és ezekbe 215 millió tonnányi háztartási hulladékot szállítottak – tíz évvel korábban még csak 152 millió tonna volt az éves adag. Bár hivatalos statisztikák nem léteznek a kínai hulladék-újrahasznosításra vonatkozóan, a kormány 2020 végére a nagyvárosi szemét 35 százalékát szeretné újrahasznosítani.

Halálos katasztrófa után jött a tiltás

2015-ben földcsuszamlás történt egy sencseni szeméttelepen, amely során 73-an meghaltak – a lerakót 4 millió köbméter hulladék tárolására tervezték, 95 méteres magasságban, ehhez képest a katasztrófa idején 160 méter magasan állt az 5,8 millió köbméternyi szemét.

Fotó: Hu yan/Imaginechina

Kína 2017 vége óta ráadásul már nem is fogadja a külföldről érkező hulladék nagy részét, 24 különböző típusú hulladék importját tiltotta be a kormány. Az utolsó évben 7 millió tonna műanyag- és 27 millió tonna papírszemét érkezett az országba Európa, Japán és az Egyesült Államok felől. A nyugati hulladék befogadását olyan országok vállalták át, mint Malajzia, Törökország, a Fülöp-szigetek vagy Indonézia, de a tapasztalatok alapján már náluk is bevezettek különböző korlátozásokat az importhulladékra.

