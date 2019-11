Szén-dioxid megfigyelőrendszert épít az Európai Űrügynökség

1,8 milliárd eurót szavaztak meg az Európiai Űrügynökség, az ESA részére az Európai Unió tagállamai a csütörtökön Sevillában véget ért Space 19+ kormányközi konferencián, ahol a Magyarország küldöttségét vezető Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még november 27-én ambiciózus terveket jelentett be, amely szerint 2025-ben orosz segítséggel újra magyar űrhajós utazik az űrbe.

A Space 19+ fajsúlyosabb eredményeket is hozott. Az egész európai űrszektor fejlesztése ugyanis nem az emberes küldetések irányába halad, hanem az olyan földmegfigyelési technológiák bővítésére, mint amilyen a már most is működő Copernicus Sentinel program műholdhálózaat.

A sevillai csúcson meghozott döntések után az ESA világviszonylatban legerősebb, földmegfigyelő műholdflottája 11 új eszközzel bővül. A mérő- és megfigyelőeszközök közül három kizárólag a szén-dioxidra koncentrál majd. A műholdak képesek lesznek megkülönböztetni az emberi tevékenység által a légkörbe kerülő CO 2 -t a természetes (például szeizmikus) folyamatok során keletkezett szén-dioxidtól.

A Földet megfigyelő globális európai műholdrendszer illusztrációja Forrás: ESA

A 2025-től felbocsátandó többi műhold feladata is a klímaváltozás vizsgálata, illetve Afrika és az Antarktisz megfigyelése lesz, csak más paraméterek alapján.

A Sentinel műholdak már jelenleg is komoly eredményekkel járultak hozzá a globális földi folyamatok megismeréséhez és megértéséhez. Az alábbi videó a földi óceánok kémiai összetételének változását illusztrálja:

